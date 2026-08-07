Evakuacija gotovo 260.000 ljudi zbog tajfuna: Otkazano više od 500 letova, prijete poplave, snažni vjetrovi i visoki valovi

Vlasti su upozorile da bi tajfun Delfin trebao zadržati snagu dok se približava prefekturi Okinawa, povećavajući rizik od vjetrova koji bi mogli oštetiti ili srušiti neke građevine. Mogao bi se razviti i linearni pojas kiše - ili uski pojas intenzivnih oborina i grmljavine - što bi moglo izazvati poplave, rekla je meteorološka agencija.