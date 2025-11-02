Oglas

primirje sve dalje

VIDEO / Peskov: Moskvi ne treba sastanak Putin-Trump

author
Hina
|
02. stu. 2025. 17:51
dimitrij peskov, dmitry peskov
REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Rusija se u nedjelju udaljila od ideje da se uskoro održi fizički sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini.

Oglas

Peskov: "Nema potrebe"

"Nema potrebe" da se na brzinu dogovori sastanak u ovom trenutku, rekao je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, izvijestila je državna novinska agencija TASS. "Moskvi ne treba sastanak Putin-Trump. Sada je potreban vrlo pažljiv rad na detaljima dogovora", rekao je.

Nakon telefonskog razgovora s Putinom 16. listopada, Trump je rekao da se nada da će se u roku od dva tjedna održati samit dvojice čelnika u mađarskoj prijestolnici Budimpešti o okončanju rata.

"Bio bi potraćen sastanak", rekao je Trump

Ipak, čini se da su naknadni kontakti Washingtona i Moskve uspjeli uvjeriti američke dužnosnike da Rusija nije voljna ublažiti svoje maksimalističke zahtjeve prema Ukrajini.

Trump je odlučio odgoditi samit na neodređeno vrijeme, rekavši da bi to bio "protraćen sastanak". Potom je 22. listopada prvi put uveo žestoke sankcije dvjema ruskim naftnim kompanijama. 

Peskov je ponovio stav Moskve i odbacio pozive Sjedinjenih Država, Europe i Ukrajine na prekid vatre prije pregovora. Kremlj traži politički dogovor prije okončanja borbi. 

Teme
dmitrij peskov donald trump primirje rat u ukrajini samit putina i trumpa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ