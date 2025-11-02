VREMENSKA PROGNOZA
Sutra velika promjena vremena: Pad temperature, kiša i grmljavinski pljuskovi
Glavnina nestabilnog hladnog zraka premještat će se sjevernije od Alpa, a manja količina prijeći će i zaobići Alpe te nad naše krajeve sutra donijeti promjenu vremena.
Oglas
Nad našim krajevima je polje visokog tlaka anticiklone, a po visini pritječe topli zrak s sjeverne Afrike. Ciklona nad Atlantikom stacionira južno od Islanda a s njom povezana hladna fronta prodrla je nad zapadnu Europu i trenutačno se glavnina nestabilnog zraka nalazi sjeverno od Alpa.
Glavnina nestabilnog hladnog zraka premještat će se sjevernije od Alpa, a manja količina prijeći će i zaobići Alpe te nad naše krajeve sutra donijeti promjenu vremena.
Danas u nedjelju prognoziramo sunčano i toplo vrijeme. Povećane naoblake bit će na sjevernom Jadranu, Gorskom kotaru i u Lici.
Maksimalne temperature zraka znatno će biti iznad prosječnih temperatura za ovo godišnje doba od 20 do 24 stupnjeva.
Poslijepodne i u noći na ponedjeljak očekujemo promjenu vremena. Zapuhat će jugo koje će jačati tako da će u noći na ponedjeljak doseći i olujnu jačinu. Uz jako jugo naoblačenje najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu.
U ponedjeljak će biti oblačno sa kišom i grmljavinskim pljuskovima uz jake udare vjetra i pad temperature za 10 do 14 C. Obilne oborine moguće su na Kvarneru u Gorskom kotaru te u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti.
Jutarnje temperature zraka u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti bit će više od poslijepodnevnih te će ujutro temperatura biti od 8 do 14, da bi poslijepodnevne vrijednosti bile oko 12 C, a na Jadranu oko 14 C.
Fronta će se tijekom dana brzo premještati prema istoku, a po prolaz fronte vjetar će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni smjer, a na Jadranu zapuhati kao jaka i olujna bura. Bura će se sa sjevernog brzo širiti prema srednjem i južnom Jadranu.
Nakon prolaza hladne fronte od srijede porast tlaka zraka i stabilizacija vremena uz malu do umjerenu naoblaku i dulja sunčana razdoblja te slab do umjeren sjeverac sjeveroistočnjak, a na Jadranu bura.
Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 3 a na Jadranu oko 10. Najviše dnevne oko 14 C.
Stabilno vrijeme zadržat će se cijeli tjedan, a nova kišno oblačna epizoda povezana s premještanjem ostataka tropske ciklone Melissa nad Europskim kopnom izvjesna je krajem idućeg tjedna.
Sutra u ponedjeljak zbog brze i intenzivne promjene vremena DHMZ je izdao žuti meteoalarm za vjetar, obilne oborine i grmljavinske oluje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas