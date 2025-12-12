Oglas

Borbe za Pokrovsk

VIDEO / Pogledajte kako su Ukrajinci uništili cijelu kolonu ruskih oklopnjaka

author
N1 Info
|
12. pro. 2025. 10:00
ukrajinski vojnici- reuters
Anatolii StepanovREUTERS / Anatolii Stepanov

Borbe za Pokrovsk, vitalno logističko središte u Donjecku, traju dulje od godinu dana

Oglas

Ukrajinske snage uspješno su odbile snažan ruski napad na Pokrovsk, potpuno uništivši oklopnu kolonu koja je pokušala ući u grad. Nedavno objavljene snimke iz drona svjedoče o desecima uništenih i zapaljenih vojnih vozila duž prometnica u tom strateški ključnom gradu na istoku zemlje, piše Večernji list.

Borbe za Pokrovsk, vitalno logističko središte u Donjecku, traju dulje od godinu dana. Unatoč nedavnoj izjavi Vladimira Putina o padu grada, ukrajinski dužnosnici tvrde da je ta objava imala za cilj utjecati na mirovne pregovore i uvjeriti Donalda Trumpa u neizbježnost ruske pobjede.

Kao dokaz da grad nije pao, Kijev inzistira da njegove snage i dalje drže položaje na sjeveru grada, a u utorak je objavljen video ukrajinskih vojnika kako ističu zastavu.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Pokrovsk Rusija Ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ