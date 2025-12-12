VIDEO / Pogledajte kako su Ukrajinci uništili cijelu kolonu ruskih oklopnjaka

Borbe za Pokrovsk, vitalno logističko središte u Donjecku, traju dulje od godinu dana
Ukrajinske snage uspješno su odbile snažan ruski napad na Pokrovsk, potpuno uništivši oklopnu kolonu koja je pokušala ući u grad. Nedavno objavljene snimke iz drona svjedoče o desecima uništenih i zapaljenih vojnih vozila duž prometnica u tom strateški ključnom gradu na istoku zemlje, piše Večernji list.
Borbe za Pokrovsk, vitalno logističko središte u Donjecku, traju dulje od godinu dana. Unatoč nedavnoj izjavi Vladimira Putina o padu grada, ukrajinski dužnosnici tvrde da je ta objava imala za cilj utjecati na mirovne pregovore i uvjeriti Donalda Trumpa u neizbježnost ruske pobjede.
Kao dokaz da grad nije pao, Kijev inzistira da njegove snage i dalje drže položaje na sjeveru grada, a u utorak je objavljen video ukrajinskih vojnika kako ističu zastavu.
