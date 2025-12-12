VIDEO / Pogledajte kako su Ukrajinci uništili cijelu kolonu ruskih oklopnjaka

Ukrajinske snage uspješno su odbile snažan ruski napad na Pokrovsk, potpuno uništivši oklopnu kolonu koja je pokušala ući u grad. Nedavno objavljene snimke iz drona svjedoče o desecima uništenih i zapaljenih vojnih vozila duž prometnica u tom strateški ključnom gradu na istoku zemlje, piše Večernji list.