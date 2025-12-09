bitka za donbas
Ukrajinci podigli zastavu u Pokrovsku: "Mi smo dio ove zemlje. Ako je se odreknemo, Rusija će htjeti više"
Unatoč nedavnim tvrdnjama ruskog predsjednika Vladimira Putina da su njegove snage zauzele Pokrovsk, borba za ovaj ključni grad na istoku Ukrajine se nastavlja.
Zastava kao prkos
Na ukrajinskom zapovjednom mjestu, daleko od prve crte bojišnice, zapovijedi se preko radija izdaju u brzom slijedu. Vojnici prate desetke prijenosa uživo s dronova, koordinirajući udare na ruske položaje unutar grada. Jurij, zapovjednik jurišne pukovnije Skala, želi dokazati da Ukrajina i dalje kontrolira sjever grada - i time opovrgnuti tvrdnje Kremlja.
Preko radija naređuje dvojici svojih vojnika da izađu iz zaklona i podignu ukrajinsku zastavu. Kreću se brzo kako bi izbjegli da ih primijete. Snimka drona prikazuje trenutak u kojem nakratko mašu žuto-plavom zastavom prije nego što se vrate na sigurno.
"Sada ste to vidjeli svojim očima", kaže mi Jurij. "Mislim da cijeli svijet treba znati da se nećemo samo tako odreći našeg teritorija. Ako to ne pokažemo, svi će izgubiti vjeru i prestati pomagati Ukrajini."
"Potrebno je 15-ak minuta između otkrivanja i uništenja"
Bitka za Pokrovsk, nekada ključno logističko središte ukrajinske vojske, traje već gotovo 18 mjeseci, a grad je danas u ruševinama. Ruske snage polako napreduju s juga, a pitanje je koliko se dugo Ukrajina još može odupirati. Ukrajinci priznaju da se postupno povlače, ali tvrde da i dalje drže sjeverni dio grada, sve do željezničke pruge koja ga presijeca.
Sasha, 25-godišnji zapovjednik bojne, pokazuje kartu na kojoj zeleni plastični vojnici označavaju ukrajinske obrambene položaje, dok smeđi pokazuju napredovanje neprijatelja. Objašnjava kako Rusi koriste male timove od dva do četiri vojnika, ponekad prerušene u civile, kako bi se infiltrirali iza ukrajinskih linija.
"To je dobra taktika za dolazak iza neprijateljskih linija, za stjecanje uporišta", priznaje Sasha, ali dodaje: "Neprijatelje koji uđe u našu pozadinu brzo identificiramo - potrebno je 15 do 20 minuta između otkrivanja i uništenja."
"Nismo ih ubili dovoljno"
Iako je Rusija pretrpjela teške gubitke, i dalje ima brojčanu prednost u ljudstvu. Ukrajinski vojnik s pozivnim znakom Zec pokazuje putovnice i dokumente pronađene kod poginulih ruskih vojnika. Na pitanje jesu li ubili mnogo Rusa, kratko odgovara: "Nedovoljno."
Situaciju opisuje kao "tešku, ali pod kontrolom". Pokazuje rusku strojnicu koju je zaplijenio njegov suborac koji se borio 70 dana bez prestanka u Pokrovsku. "Sve što je htio bile su cigarete i streljivo", kaže Zec.
On odlučno odbacuje bilo kakav prijedlog da bi Ukrajina trebala prepustiti teritorij u zamjenu za mir. Kaže da je proliveno previše krvi: "Mi smo dio ove zemlje. Ako je se odreknemo, Rusija će htjeti više."
Rat dronovima i nada u loše vrijeme
Drugi vojnik s pozivnim znakom Duh, koji se bori u drugoj jedinici, situaciju opisuje kao "napetu, ali ne kritičnu", a izvještaje o padu grada odbacuje kao "rusku propagandu". "Informacije da je Pokrovsk opkoljen su lažne", tvrdi, ali dodaje da su "obje strane iscrpljene - i Rusija i Ukrajina".
Obrana položaja Ukrajinu skupo košta. Pukovnija Skala dijeli snimke s bojišnice koje pokazuju kako se vojnici neprestano skrivaju od ruskih dronova. Zvuk nadolazećeg drona često prati rafalna paljba u pokušaju da ga se sruši.
"Hotabič", koji je nedavno proveo mjesec dana boreći se u gradu, kaže da je osjećaj kada te dronovi uoče zastrašujuć: "Ima ih mnogo i lete danonoćno." Rusi su u prednosti jer imaju više dronova s termovizijskim kamerama za noćno izviđanje. Zbog toga se Hotabič i njegovi suborci, kako kaže, uvijek nadaju "dobrom vremenu" - magli, kiši i sivom nebu. Svemu što dronovima otežava let.
Poruka Europi i SAD-u
Većina ukrajinskih vojnika u Pokrovsku usredotočena je na borbu i izbjegava "politička pitanja". Ipak, dobrovoljac iz Latvije, zamjenik zapovjednika pukovnije Skala s pozivnim znakom Kum, otvoreniji je za razgovor. Kaže da Latvijci "razumiju da ako Ukrajina izgubi rat, sljedeća će biti naša zemlja".
Ima oštru poruku za Europu i SAD. Američkog predsjednika Donalda Trumpa opisuje kao "karizmatičnog i snažnog vođu", ali kaže da ako Trumpov mirovni izaslanik Steve Witkoff "stane uz Putina, onda to čini da Amerika i Trump izgledaju slabo". Što se tiče Europe, poručuje: "Puno je priče, puno birokracije, a premalo djelovanja."
Poruka vojnika s kojima je BBC razgovarao jest da situacija u Pokrovsku nije tako bezizlazna kako se prikazuje. No, u ovom kritičnom trenutku, Ukrajina treba dokazati svoju odlučnost.
