Ukrajinci podigli zastavu u Pokrovsku: "Mi smo dio ove zemlje. Ako je se odreknemo, Rusija će htjeti više"

Bitka za Pokrovsk, nekada ključno logističko središte ukrajinske vojske, traje već gotovo 18 mjeseci, a grad je danas u ruševinama. Ruske snage polako napreduju s juga, a pitanje je koliko se dugo Ukrajina još može odupirati. Ukrajinci priznaju da se postupno povlače, ali tvrde da i dalje drže sjeverni dio grada, sve do željezničke pruge koja ga presijeca.