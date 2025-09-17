Oglas

VIDEO / Policija u Tel Avivu nasilno rastjerala prosvjednike: Prosvjedovali za mir u Gazi

17. ruj. 2025. 18:50
tel aviv
Photo: NIR ELIAS / REUTERS

Policija je u utorak prisilno uklonila prosvjednike koji su blokirali Kaplan ulicu u Tel Avivu dok su prosvjedi pozivali na trenutni prekid vatre u Gazi i oslobađanje svih preostalih talaca.

Prosvjedi i u Jeruzalemu

Slični prosvjedi održani su u Jeruzalemu, gdje su rođaci talaca kampirali ispred rezidencije premijera Benjamina Netanyahua.

Demonstracije su se poklopile s najavom izraelske vojske o velikoj kopnenoj ofenzivi u gradu Gazi nakon noćnih bombardiranja. Al Jazeera je izvijestila da je od zore ubijeno najmanje 89 ljudi, većinom u gradu Gazi.

Izraelski mediji govore o brojci od 300 tisuća prosvjednika u Tel Avivu.

Prosvjedi i nakon izvješća UN-a: Genocid po četiri od pet točaka

Prosvjedi su uslijedili i nakon objavljivanja izvješća Neovisnog međunarodnog istražnog povjerenstva UN-a, koje je zaključilo da Izrael čini genocid u Gazi prema četiri od pet kategorija konvencije iz 1948. godine.

Izrael je odbacio optužbu, pozivajući se na svoje pravo na samoobranu nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno više od 1100 ljudi, a oko 250 je uzeto za taoce.

Zdravstvene vlasti u Gazi izvještavaju o preko 64 800 ubijenih i više od 164 000 ranjenih od početka rata.

Teme
izrael prosvjedi u izraelu tel aviv

