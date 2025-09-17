VIDEO / Policija u Tel Avivu nasilno rastjerala prosvjednike: Prosvjedovali za mir u Gazi

Policija je u utorak prisilno uklonila prosvjednike koji su blokirali Kaplan ulicu u Tel Avivu dok su prosvjedi pozivali na trenutni prekid vatre u Gazi i oslobađanje svih preostalih talaca.
Prosvjedi i u Jeruzalemu
Slični prosvjedi održani su u Jeruzalemu, gdje su rođaci talaca kampirali ispred rezidencije premijera Benjamina Netanyahua.
Demonstracije su se poklopile s najavom izraelske vojske o velikoj kopnenoj ofenzivi u gradu Gazi nakon noćnih bombardiranja. Al Jazeera je izvijestila da je od zore ubijeno najmanje 89 ljudi, većinom u gradu Gazi.
Izraelski mediji govore o brojci od 300 tisuća prosvjednika u Tel Avivu.
300,000 protesters gathered in Tel Aviv tonight, demanding a hostage deal and an end to the war.— Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis__) August 17, 2025
They don't give a shit about Palestinian Children or Gaza. They just know that the entire world hates them. pic.twitter.com/FhPAHVxZyF
Prosvjedi i nakon izvješća UN-a: Genocid po četiri od pet točaka
Prosvjedi su uslijedili i nakon objavljivanja izvješća Neovisnog međunarodnog istražnog povjerenstva UN-a, koje je zaključilo da Izrael čini genocid u Gazi prema četiri od pet kategorija konvencije iz 1948. godine.
Israeli police are viciously attacking protesters in Tel Aviv tonight, where more than 300,000 rallied against the war.— Ihab Hassan (@IhabHassane) August 17, 2025
Netanyahu, his coalition, and their supporters have been inciting against the protesters, labeling them ‘Hamas supporters.’ pic.twitter.com/aQpxwpCOSd
Despite protests all over the world - including 500,000 Israelis on the streets of Tel Aviv - the incursion into Gaza City only amps up a war in which there appears to be no endgame. pic.twitter.com/oLV7bToU2Y— Marianne Williamson (@marwilliamson) September 17, 2025
Izrael je odbacio optužbu, pozivajući se na svoje pravo na samoobranu nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno više od 1100 ljudi, a oko 250 je uzeto za taoce.
Zdravstvene vlasti u Gazi izvještavaju o preko 64 800 ubijenih i više od 164 000 ranjenih od početka rata.
