VIDEO / Požar u skladištu nakon eksplozije: "Ogromna vatrena kugla. Kuća se zatresla"

Na industrijskom imanju Groundwell u Swindonu u Engleskoj grunula je snažna eksplozija, a potom buknuo veliki požar u srijedu navečer. Na terenu su brojne hitne službe, a policija je evakuirala neposredno područje.
Policija, vatrogasci i hitna pomoć pozvani su na lokaciju oko 19:30, a vatrogasna i spasilačka služba Dorseta i Wiltshirea potvrdila je da se na terenu nalazi najmanje 10 vatrogasnih i specijalnih vozila, uključujući platformu s ljestvama i cisterne za vodu i da se bore s velikim požarom u skladištu.
Policija je pozvala ljude koji žive u blizini da ostanu u svojim domovima, zatvore sve prozore i izbjegavaju područje industrijskog imanja radi vlastite sigurnosti te su dodali da nema potrebe za evakuacijom ostalih obližnjih stanovnika, piše Sky News, a prenosi Dnevnik.hr.
❗️🇬🇧 - Major Explosion at Industrial Site in Swindon, UK— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 24, 2025
On September 24, 2025, a massive explosion rocked the Groundwell Industrial Estate in Swindon, UK, at approximately 7:30 PM.
The incident occurred at a warehouse operated by ESP Smile, a printing company. Emergency… pic.twitter.com/z5d6wmBcNg
Nekoliko lokalnih stanovnika objavilo je na društvenim mrežama da su osjetili eksploziju. Chloe Hackett napisala je da je došlo do "masivne eksplozije" i da joj se kuća "doslovno zatresla": "Ogromna vatrena kugla. Stvarno se nadam da nitko nije ozlijeđen i nadam se da će hitne službe ostati sigurne od opasnosti."
"Pitala sam se što je to bila ta ogromna buka. Protreslo mi je vrata. Mislila sam da netko pokušava provaliti. Nadam se da je sve u redu za uključene i nadam se da nitko nije ozlijeđen", dodala je Angela Willis.
Bilo je još onih koji su napisali da su soslovno osjetili kako se cijela kuća trese i Swindon doslovno gori.
