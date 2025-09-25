Oglas

Industrijsko imanje Groundwell

VIDEO / Požar u skladištu nakon eksplozije: "Ogromna vatrena kugla. Kuća se zatresla"

author
N1 Info
|
25. ruj. 2025. 09:09
Požar
Ilustracija / Pixabay

Na terenu su brojne hitne službe, a policija je evakuirala neposredno područje.

Oglas

Na industrijskom imanju Groundwell u Swindonu u Engleskoj grunula je snažna eksplozija, a potom buknuo veliki požar u srijedu navečer. Na terenu su brojne hitne službe, a policija je evakuirala neposredno područje.

Policija, vatrogasci i hitna pomoć pozvani su na lokaciju oko 19:30, a vatrogasna i spasilačka služba Dorseta i Wiltshirea potvrdila je da se na terenu nalazi najmanje 10 vatrogasnih i specijalnih vozila, uključujući platformu s ljestvama i cisterne za vodu i da se bore s velikim požarom u skladištu.

Policija je pozvala ljude koji žive u blizini da ostanu u svojim domovima, zatvore sve prozore i izbjegavaju područje industrijskog imanja radi vlastite sigurnosti te su dodali da nema potrebe za evakuacijom ostalih obližnjih stanovnika, piše Sky News, a prenosi Dnevnik.hr.

Nekoliko lokalnih stanovnika objavilo je na društvenim mrežama da su osjetili eksploziju. Chloe Hackett napisala je da je došlo do "masivne eksplozije" i da joj se kuća "doslovno zatresla": "Ogromna vatrena kugla. Stvarno se nadam da nitko nije ozlijeđen i nadam se da će hitne službe ostati sigurne od opasnosti."

"Pitala sam se što je to bila ta ogromna buka. Protreslo mi je vrata. Mislila sam da netko pokušava provaliti. Nadam se da je sve u redu za uključene i nadam se da nitko nije ozlijeđen", dodala je Angela Willis.

Bilo je još onih koji su napisali da su soslovno osjetili kako se cijela kuća trese i Swindon doslovno gori.

Teme
Hitne službe industrijska nesreća požar swindon vatrogasci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ