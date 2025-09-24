Psihologinja o kasnom napuštanju roditeljskog doma: "Nismo kao neki njegovali element osamostaljivanja"

"Čisto ekonomski, fakultet mi je na deset minuta pješice od roditeljskog stana gdje imam svoju sobu i sve što mi treba. Netko može reći da iskorištavam roditelje, ali radim sezonski svako ljeto i kad god mogu pa im dajem dio novca za režije, makar oni to ne žele. Vjerujte da jedva čekam odseliti. Ne zbog roditelja, nego mi je to nekako normalnije. Ali to ću moći tek kada završim fakultet i nađem posao. I moja cura studira, planiramo živjeti zajedno, a dok smo studenti i dok su cijene stanova takve kakve jesu, više nam se isplati živjeti s roditeljima."