VIDEO / Drama u europskoj zemlji: Dronovi nad četiri aerodroma

Zračna luka u Aalborgu, gradu na sjeveru Danske, zatvorena je u večernjim satima srijede, a razlog je upad dronova u taj zračni prostor.
Dronovi su, kako javljaju danski mediji, viđeni i nad zračnim lukama Esjberg, Skyrdstrup, Senderborg.
Nastavljeni su time izgredi ovakvog sadržaja nakon što je u ponedjeljak iz istog razloga zračna luka u Kopenhagenu bila zatvorena na četiri sata, dok je istog dana bio zatvoren i zračni promet u Oslu na tri sata.
Od tada su danske i norveške vlasti u bliskom kontaktu, ali njihova istraga još nije potvrdila međusobnu vezu ta dva slučaja.
Glasnogovornik zračne luke u Aalborgu odbio je komentirati zabilježeni broj dronova, ali je tamošnja policija potvrdila da ih je primijećen veći broj.
Drone disruption hits Denmark again tonight.— Holly Wood (@thatuapgirl) September 24, 2025
Aalborg Airport airspace shut down after drone sightings.
Flights diverted. Police + Armed Forces coordinating.
2nd major Danish airport closure this week.
If drones can repeatedly shut Europe’s skies… who’s really behind them? 👀… pic.twitter.com/tNudY5Dm89
„Aktivnosti dronova ometaju normalan rad zračne luke u Aalborgu. Zračni promet je zbog toga zatvoren i svi su letovi, odsad pa nadalje, otkazani“, izjavio je prvi čovjek tamošnje policije Jesper Bojgaard, dodavši da se situacija s njihove strane nastavlja pratiti i kontrolirati.
Iz policije su i naznačili da ostaje upitno imaju li viđeni dronovi iznad Aalborga poveznicu s onima od prije dva dana u Kopenhagenu.
