Oglas

Jedna zatvorena

VIDEO / Drama u europskoj zemlji: Dronovi nad četiri aerodroma

author author
Hina , N1 Info
|
25. ruj. 2025. 07:07
Danska
Screenshot/X

Zračna luka u Aalborgu, gradu na sjeveru Danske, zatvorena je u večernjim satima srijede, a razlog je upad dronova u taj zračni prostor.

Oglas

Dronovi su, kako javljaju danski mediji, viđeni i nad zračnim lukama Esjberg, Skyrdstrup, Senderborg.

Nastavljeni su time izgredi ovakvog sadržaja nakon što je u ponedjeljak iz istog razloga zračna luka u Kopenhagenu bila zatvorena na četiri sata, dok je istog dana bio zatvoren i zračni promet u Oslu na tri sata.

Od tada su danske i norveške vlasti u bliskom kontaktu, ali njihova istraga još nije potvrdila međusobnu vezu ta dva slučaja.

Glasnogovornik zračne luke u Aalborgu odbio je komentirati zabilježeni broj dronova, ali je tamošnja policija potvrdila da ih je primijećen veći broj.

„Aktivnosti dronova ometaju normalan rad zračne luke u Aalborgu. Zračni promet je zbog toga zatvoren i svi su letovi, odsad pa nadalje, otkazani“, izjavio je prvi čovjek tamošnje policije Jesper Bojgaard, dodavši da se situacija s njihove strane nastavlja pratiti i kontrolirati.

Iz policije su i naznačili da ostaje upitno imaju li viđeni dronovi iznad Aalborga poveznicu s onima od prije dva dana u Kopenhagenu.

Teme
Aalborgu danska dronovi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ