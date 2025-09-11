Vatrogasci: Ove godine u požarima smrtno stradalo gotovo 80 posto više ljudi nego u 2024.

Smrtno je stradalo u požarima 25 osoba što je povećanje za gotovo 80 posto u odnosu na prošlu godinu. Smrtno stradalih vatrogasaca nije bilo, ali ih je u ovoj godini ozlijeđeno 16, dok je ukupan broj ozlijeđenih osoba 142 što je povećanje za 30 posto u odnosu na 2024., naveli su iz HVZ-a.