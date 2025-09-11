Vatrogasci: Ove godine u požarima smrtno stradalo gotovo 80 posto više ljudi nego u 2024.

Odlukom glavnog vatrogasnog zapovjednika završava protupožarna sezona i prestaje rad Operativnog zapovjedništva u Divuljama, a prema podaci HVZ-a ove je godine opožarena površina manja za 70 posto, dok je u požarima smrtno stradalo 25 osoba, gotovo 80 posto više nego lani.
Odluku o prijevremenom završetku "Glavnog napora požarne opasnosti" glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković donio je u dogovoru s s nadležnim županijskim zapovjednicima duž priobalja i zapovjednikom vojnih snaga, priopćeno je iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ).
"Zbog značajnijih padalina i nepovoljnih uvjeta za nastanak požara, smanjena je opasnost od izbijanja šumskih požara", obrazložio je u četvrtak te dodao da s radom prestaje i Državni vatrogasni operativni centar 193 u Divuljama, koji nastavlja djelovati iz Zagreba.
Požarna sezona u brojkama
Uspoređujući razdoblje od 1. siječnja do 11. rujna 2025. s istim razdobljem prošle godine, prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, zabilježeno je povećanje broja požara na otvorenom prostoru za 0,70 posto, požara raslinja za 0,80 posto dok je opožarena površina u ovoj godini smanjena za gotovo 70 posto.
Smrtno je stradalo u požarima 25 osoba što je povećanje za gotovo 80 posto u odnosu na prošlu godinu. Smrtno stradalih vatrogasaca nije bilo, ali ih je u ovoj godini ozlijeđeno 16, dok je ukupan broj ozlijeđenih osoba 142 što je povećanje za 30 posto u odnosu na 2024., naveli su iz HVZ-a.
Povećano je i djelovanje zračnih snaga na požarima za dva posto, ali je smanjen broj angažiranih zrakoplova za 26 posto.
Hrvatske protupožarne zračne snage su u sklopu međunarodnih aktivnosti sudjelovale u Izraelu, Albaniji, BiH i Crnoj Gori.
Iz HVZ-a dodaju kako su ukupno zabilježene 28.044 vatrogasne intervencije, od čega na požarne otpada oko 32 posto ok sve ostale intervencije koje uključuju tehničke, akcidente i sl., čine gotovo 68 posto od ukupnog broja vatrogasnih intervencija.
"Možemo kazati da je iza nas uspješna protupožarna sezona u kojoj je vatrogasni sustav odgovorio svim izazovima. Zahvaljujem svim vatrogascima, pripadnicima MORH-a i MUP-a te zračnim snagama na doprinosu", poručio je Tucaković, najavivši analizu sezone i prijedloge za poboljšanja.
