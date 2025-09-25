Analitičari o cijeni kave: Bit će skuplja nego što je bila, ali rješenje se nazire - uzgoj u Europi

"To je vrlo kompleksna situacija i izazov za znanstvenike. Oni će naći rješenje. U laboratorijima već se razvijaju klonovi kave i kakaovca koji bi mogli biti uzgojeni u krajevima gdje nisu tako visoke temperature. Koliko mi je poznato, jedna španjolska kompanija već radi na klonu kave koji bi se mogao uzgajati u Europi. Prema nekim analizama koje sam vidio, kava bi se na taj način vrlo vjerojatno mogla početi proizvoditi već za pet-šest godina. Time bi se mogao dogoditi zaokret u ponudi", kaže Novotny.