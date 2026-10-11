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SMRTONOSNI UDARI

VIDEO / Rusija žestoko napala ukrajinske gradove, šestero mrtvih i 20 ozlijeđenih

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Hina
|
11. lis. 2026. 22:47
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harkiv
Screenshot: X

U ruskim napadima u nedjelju ubijeno je šestero ljudi u dvama ukrajinskim gradovima, što uključuje napad na trgovinu u Harkivu, gdje su poginule tri osobe, a 20 ih je ozlijeđeno.

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Regionalni guverner Oleh Siniehubov objavio je na Telegramu da je među ozlijeđenima i dvoje djece.

Fotografije objavljene na internetu prikazuju pripadnike hitnih službi kako se kreću oko teško oštećenih zgrada i izgorjelih vozila.

Dužnosnici su izvijestili i o zasebnom napadu na zapadu Ukrajine, u kojem su poginule tri osobe.

Teme
harkiv rat u ukrajini ruski napad ukrajina

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