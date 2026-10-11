SMRTONOSNI UDARI
VIDEO / Rusija žestoko napala ukrajinske gradove, šestero mrtvih i 20 ozlijeđenih
U ruskim napadima u nedjelju ubijeno je šestero ljudi u dvama ukrajinskim gradovima, što uključuje napad na trgovinu u Harkivu, gdje su poginule tri osobe, a 20 ih je ozlijeđeno.
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Regionalni guverner Oleh Siniehubov objavio je na Telegramu da je među ozlijeđenima i dvoje djece.
Fotografije objavljene na internetu prikazuju pripadnike hitnih službi kako se kreću oko teško oštećenih zgrada i izgorjelih vozila.
Moments ago, Russian forces bombed a residential neighborhood in the Ukrainian city of Kharkiv, hitting a grocery store. Three people lost their lives, and nine others, including two children, sustained injuries. https://t.co/RXiFxYI0jQ— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 11, 2026
Kyiv is in a blackout. No water either. Kharkiv’s thermal power plant is being bombed right now. Energy ceasefire? What energy ceasefire? https://t.co/1tTvB6MFP0— Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 11, 2026
Dužnosnici su izvijestili i o zasebnom napadu na zapadu Ukrajine, u kojem su poginule tri osobe.
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