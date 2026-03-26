VIDEO / Ruski sud zabranio dokumentarac "Gospodin Nitko protiv Putina"

Sud u Rusiji zabranio je dokumentarni film "Gospodin Nitko protiv Putina" redatelja Pavela Talankina, koji je tijekom ovog mjeseca osvojio Oscara za najbolji dokumentarni film.
Nakon upravne tužbe, sud u Talankinovoj rodnoj regiji donio je presudu o zabrani, objavljeno je u lokalnim vijestima koje su prenosile iz sudnice u četvrtak.
Sud je navodno presudio da film sadrži elemente "ekstremističkog simbolizma" i "propagandu za terorizam". Također se navodi da je film uključio maloljetnike čiji se roditelji nisu složili s njihovim pojavljivanjem u filmu.
Tužitelji su ustvrdili da film promovira negativan pogled na rusko vodstvo i rat u Ukrajini. Izvan Rusije, dokumentarni film je dostupan.
Talankin, učitelj i video koordinator u školi u gradu Karabašu u Čeljabinskoj regiji, snimao je patriotske događaje u školi i intervjuirao učenike, dokumentirajući ono što prikazuje kao rastuću militarizaciju dnevnog života djece.
Kasnije je pobjegao iz Rusije sa snimkama, koje je prikazuju društvene promjene u Rusiji nakon invazije Ukrajine.
Materijal je američki redatelj David Borenstein, koji živi u Kopenhagenu, montirao u dugometražni dokumentarac.
Film također bilježi Talankinovu evoluciju u glasnog kritičara rata.
Talankin je otad žestoko osuđivan u Rusiji. Poznati redatelj Nikita Mihalkov, koji je osvojio Oscara za svoj film "Opečeni suncem" 1995. godine, kritizirao je dokumentarac kao "strašan manifest mržnje prema Rusima."
Opisao ga je kao antirusku produkciju koju su poduprle zapadne televizije, uključujući danski DR, britanski BBC i njemački ZDF.
PROČITAJTE JOŠ
