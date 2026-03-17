ZELENSKI U LONDONU

Starmer: Putin ne smije imati koristi od rata u Iranu

Hina
17. ožu. 2026. 19:44
REUTERS/Isabel Infantes

Ruski predsjednik Vladimir Putin ne smije imati koristi od rata u Iranu, rekao je britanski premijer Keir Starmer ukrajinskom predsjedniku u utorak tijekom njegova posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu.

Starmer je rekao da Moskva ne bi trebala ubirati plodove viših globalnih cijena nafte i imati koristi od ublažavanja sankcija kao posljedice nestabilnosti na Bliskom istoku.

Volodimir Zelenskij, koji se ranije sastao i s kraljem Karlom III. u Buckinghamskoj palači, zahvalio je Ujedinjenom Kraljevstvu na podršci Ukrajini za vrijeme "teške zime" kada su Putinove snage ciljale kritičnu energetsku infrastrukturu.

Britanski premijer je dočekao ukrajinskog predsjednika u Downing Streetu 10, a na sastanku je prisustvovao i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

"Fokus nam mora ostati na Ukrajini"

"Mislim da je jako važno da nam bude jasno da fokus mora ostati na Ukrajini. Očito je da postoji sukob u Iranu, na Bliskom istoku, ali ne smijemo izgubiti fokus na ono što se događa u Ukrajini i potrebu za našom podrškom", rekao je Starmer. 

Dodao je da "Putin ne smije profitirati od sukoba u Iranu, bilo da se radi o cijenama nafte ili ukidanju sankcija". 

Sjedinjene Države privremeno su ublažile neka ograničenja za rusku naftu kako bi smanjile pritisak na globalne opskrbe poremećene napadima na Iran i odgovorom Teherana na zaljevske zemlje.

