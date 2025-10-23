može nositi nuklearne glave?
VIDEO / Sjeverna Koreja demonstrirala novi hipersonični sustav
Na vojnoj paradi ranije ovog mjeseca Kim Jong-un predstavio je neka od najnovijih oružja svoje vojske, uključujući ono što se činilo kao sustav kratkog dometa opremljen hipersoničnim kliznim letjelicama.
Sjeverna Koreja je u četvrtak objavila da su njezina najnovija testiranja projektila uključivala novi hipersonični sustav osmišljen za jačanje nuklearnog odvraćanja, dok čelnik Kim Jong-un nastavlja graditi oružje dizajnirano da nadvlada južnokorejsku obranu, prenosi EuroNews.
Izvješće službene Korejske središnje novinske agencije (KCNA) stiglo je dan nakon što je južnokorejska vojska objavila da je detektirala kako je Sjever ispalio više projektila iz područja južno od glavnog grada Pjongjanga te da su letjeli oko 350 kilometara sjeveroistočno prije nego što su pali na kopno.
KCNA je navela da su lansiranja uključivala dvije hipersonične rakete koje su precizno pogodile kopnenu metu u sjevernom dijelu zemlje.
Projektili dizajnirani za nošenje nuklearnih glava?
Sustav je opisan kao strateški, što implicira da su projektili dizajnirani za nošenje nuklearnih bojevih glava.
KCNA nije navela ime sustava koji je testiran. Na vojnoj paradi ranije ovog mjeseca Kim je predstavio neka od svojih najnovijih oružja, uključujući ono što se činilo kao sustav balističkih projektila kratkog dometa opremljen hipersoničnim kliznim letjelicama.
Testiranja su se dogodila nekoliko dana prije nego što se svjetski čelnici, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, trebaju okupiti u Južnoj Koreji na godišnjem sastanku Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC).
Američke snage pozvale Sjevernu Koreju da se suzdrži od destabilizirajućih akcija
Američke snage u Koreji priopćile su da su „u potpunosti svjesne“ sjevernokorejskih balističkih lansiranja i njezina „neumornog nastojanja za razvojem projektila dugog dometa“.
Pozvale su Sjevernu Koreju da se suzdrži od „nezakonitih i destabilizirajućih akcija“ koje krše sankcije Vijeća sigurnosti UN-a, dodajući da američka predanost savezništvu s Seulom ostaje „nepokolebljiva“.
Sjeverna Koreja posljednjih godina testira različite sustave projektila opremljene hipersoničnim oružjem, osmišljenim da lete više od pet puta brže od brzine zvuka.
Brzina i pokretljivost takvih oružja trebale bi im pomoći da izbjegnu regionalne proturaketne sustave, ali stručnjaci dovode u pitanje jesu li u testovima doista postizali brzine koje Sjever tvrdi.
Pak Jong Chon, jedan od Kimovih najviših vojnih dužnosnika koji je prisustvovao srijednim testiranjima, pohvalio je izvedbu „novog vrhunskog oružanog sustava“ i rekao da će Sjever nastaviti s naporima za jačanje svojih obrambenih sposobnosti.
Tijekom vojne parade 10. listopada Kim je također predstavio novu interkontinentalnu balističku raketu (ICBM) koju je državna televizija opisala kao najmoćnije nuklearno oružje zemlje, čime je dodatno proširio svoj arsenal oružja s potencijalnim dometom do američkog kopna.
Ubrzan tempo testiranja od propalih pregovora s Trumpom 2019.
Stručnjaci kažu da se Sjever može pripremati za testiranje te rakete u nadolazećim tjednima, uoči velike konferencije vladajuće stranke početkom 2026. godine, kada se očekuje da će Kim objaviti ključne političke smjernice, uključujući mogući pristup prema Sjedinjenim Državama.
Kim je znatno ubrzao tempo testiranja oružja otkako su njegovi pregovori o nuklearnom programu s Trumpom propali 2019. zbog neslaganja oko američkih sankcija.
Srijedna lansiranja bila su prva balistička testiranja Sjeverne Koreje otkako je liberalni južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung preuzeo dužnost u lipnju, obećavši obnovu mira na Korejskom poluotoku.
No Kim je zasad odbio Leejev prijedlog za razgovore i rekao da neće ponovno pokrenuti diplomaciju sa Sjedinjenim Državama osim ako Washington ne odustane od svog cilja denuklearizacije Sjevera.
