VIDEO Snažan potres od 6,7 stupnjeva pogodio Ekvador

Potres jačine 6,7 po Richteru pogodio je otočko područje Ekvadora u subotu, usmrtio najmanje jednu osobu i pričinio materijalnu štetu, te izazvao paniku stanovništva, prenosi ABC News.

Američki centar za geološka istraživanja izvijestio je da je potres magnitude 6,7 pogodio pokrajinu Guayas, a središte je bilo nekih 80 kilometara južno od Guayaquila.

Vlasti su kazale da nije vjerojatno da će potres uzrokovati cunami.

Agencija za izvanredna stanja te južnoameričke zemlje izvijestila je da je jedna osoba poginula u općini Cuenca u Andama. žrtva je putnik koji je bio u vozilu kada su se na njega srušili komadi kuće.

🚨#UPDATE: Building drops into water during earthquake in #Ecuador pic.twitter.com/NLp9iuy5Tf