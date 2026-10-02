zrAČNI UDARI
VIDEO / Snažne eksplozije u Sani, hutisti tvrde da je napala saudijska koalicija
Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak navečer jemenskom prijestolnicom Sanom nakon navodnih zračnih udara borbenih zrakoplova koalicije predvođene Saudijskom Arabijom.
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Svjedoci su za dpa rekli da su se eksplozije čule u različitim dijelovima Sane, dok su se stupovi dima uzdizali u blizini predsjedničke palače i planine Al-Nahdain, koja se nalazi južno od prijestolnice.
Hutistički televizijski kanal Al-Masirah objavio je da je "saudijska agresija" bila usmjerena na Sanu te pokrajine Saadu, Taiz i Amran. Nije iznio pojedinosti o metama napada ni razmjeru štete.
Koalicija se zasad nije izjasnila o navodnim zračnim udarima na Sanu.
Navodni zračni udari uslijedili su nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom objavila da je presrela dvije balističke rakete i četiri bespilotne letjelice koje su hutisti lansirali prema gradovima Khamis Mushaitu i Jazanu na jugu Saudijske Arabije.
Al-Nahdayn military base seen burning after powerful airstrikes in Sana’a tonight.#Yemen https://t.co/maosihMHnI pic.twitter.com/mlAhJ4xHyE— Ali Al-Sakani | علي السكني (@Alsakaniali) October 1, 2026
"Nastavljamo s mjerama usmjerenima na odvraćanje hutističke terorističke milicije", rekao je glasnogovornik koalicije Turki al-Maliki, govoreći o napadima hutista.
Hutisti su u međuvremenu pojačali napade na susjednu Saudijsku Arabiju u sklopu nove eskalacije rata u Jemenu. Saudijska Arabija podupire međunarodno priznatu jemensku vladu i u više je navrata izvodila zračne napade na hutiste kao članica vojne koalicije predvođene Rijadom.
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