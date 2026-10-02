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zrAČNI UDARI

VIDEO / Snažne eksplozije u Sani, hutisti tvrde da je napala saudijska koalicija

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Hina
|
02. lis. 2026. 06:36
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Snažne eksplozije odjeknule su u četvrtak navečer jemenskom prijestolnicom Sanom nakon navodnih zračnih udara borbenih zrakoplova koalicije predvođene Saudijskom Arabijom.

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Svjedoci su za dpa rekli da su se eksplozije čule u različitim dijelovima Sane, dok su se stupovi dima uzdizali u blizini predsjedničke palače i planine Al-Nahdain, koja se nalazi južno od prijestolnice.

Hutistički televizijski kanal Al-Masirah objavio je da je "saudijska agresija" bila usmjerena na Sanu te pokrajine Saadu, Taiz i Amran. Nije iznio pojedinosti o metama napada ni razmjeru štete.

Koalicija se zasad nije izjasnila o navodnim zračnim udarima na Sanu.

Navodni zračni udari uslijedili su nakon što je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom objavila da je presrela dvije balističke rakete i četiri bespilotne letjelice koje su hutisti lansirali prema gradovima Khamis Mushaitu i Jazanu na jugu Saudijske Arabije.

"Nastavljamo s mjerama usmjerenima na odvraćanje hutističke terorističke milicije", rekao je glasnogovornik koalicije Turki al-Maliki, govoreći o napadima hutista.

Hutisti su u međuvremenu pojačali napade na susjednu Saudijsku Arabiju u sklopu nove eskalacije rata u Jemenu. Saudijska Arabija podupire međunarodno priznatu jemensku vladu i u više je navrata izvodila zračne napade na hutiste kao članica vojne koalicije predvođene Rijadom.

Teme
hutisti jemen rat u jemenu saudijska arabija zračni udari

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