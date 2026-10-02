VIDEO / Požar progutao povijesnu palaču u Rusiji: Urušio se krov

Putin se nije nalazio u Sankt Peterburgu. Govorio je o ratu u Ukrajini, odnosima Rusije i Zapada te sigurnosnoj situaciji u Europi. Među ostalim, ponovno je upozorio da bi Rusija, bude li njezin teritorij izravno napadnut, mogla upotrijebiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju.