povijesna palača
VIDEO / Požar progutao povijesnu palaču u Rusiji: Urušio se krov
Veliki požar izbio je sinoć u povijesnoj zgradi u samom središtu Sankt Peterburga, na Trgu svetog Izaka, preko puta istoimene katedrale. Vatra je zahvatila sva četiri kata zgrade i proširila se na površinu od oko 2000 četvornih metara
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Na terenu je 125 vatrogasaca s 25 vozila i drugih jedinica opreme, a rusko Ministarstvo za izvanredne situacije podiglo je stupanj složenosti intervencije na treću razinu. Zasad nema informacija o ozlijeđenima.
🇷🇺 St.Petersburg, Russia ❗— LX (@LXSummer1) October 1, 2026
🔥💨 The fire tourism is strong tonight! A fire broke out on the evening of October 1, 2026, at the historic "F. L. Miller Mansion"at 3 St. Isaac’s Square in Saint Petersburg’s Admiralteysky District, directly opposite Saint Isaac’s Cathedral.
The… pic.twitter.com/ju3eVQQaIt
Dojava o požaru stigla je u 20:11 po lokalnom vremenu, a vatra je buknula na adresi Trg svetog Izaka 3. Riječ je o povijesnoj Millerovoj palači, stambenoj zgradi koja ima status zaštićene kulturne baštine.
Tijekom vatrogasne intervencije djelomično se urušio krov dok su vatrogasne ekipe nastojale spriječiti širenje plamena na okolne objekte. Točan uzrok bit će poznat nakon što se požar u potpunosti ugasi i provede vještačenje.
Četverokatnica potječe iz druge polovice 18. stoljeća, a temeljito je preuređena 1879. i 1880. prema projektu arhitekta Ferdinanda Millera. Pročelja okrenuta prema Trgu svetog Izaka i obližnjoj ulici sačuvana su u eklektičnom stilu s elementima talijanske renesanse.
Ruske hitne službe upozorile su i na opasnost od širenja vatre na susjedne zgrade.
Požar izbio dok je Putin držao govor
U trenutku izbijanja požara ruski predsjednik Vladimir Putin sudjelovao je na plenarnoj sjednici godišnjeg sastanka Valdajskog diskusijskog kluba.
Kada je u 20:11 po moskovskom vremenu zaprimljena dojava o požaru, Putinovo obraćanje i rasprava s okupljenima još su trajali, a ruski mediji nekoliko minuta poslije nastavili su objavljivati nove izjave iz njegova nastupa.
Putin se nije nalazio u Sankt Peterburgu. Govorio je o ratu u Ukrajini, odnosima Rusije i Zapada te sigurnosnoj situaciji u Europi. Među ostalim, ponovno je upozorio da bi Rusija, bude li njezin teritorij izravno napadnut, mogla upotrijebiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju.
Nema informacija koje bi požar u Sankt Peterburgu povezivale s Putinovim govorom ili upućivale na bilo kakvo namjerno djelovanje.
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