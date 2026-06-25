dva potresa
VIDEO / Stižu jezive snimke trenutka udara snažnih potresa u Venezueli
Razorni potresi jačine 7,2 te 7,5 pogodila su Venezuelu.
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Američki geološki institut (USGS) upozorio je da se očekuje velik broj žrtava i velika materijalna šteta te procijenio da je riječ o katastrofi koja je vjerojatno zahvatila široko područje.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
Na društvenim mrežama pojavljuju se zastrašujuće snimke trenutka udara.
Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP— Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026
🚨 New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm— Luke Brenner (@TheLukeReport) June 24, 2026
Un #Terremoto de magnitud 7.1 ocurrió a 21 kilómetros al oeste de Morón, #Venezuela.— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 24, 2026
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar resultó seriamente afectado tras el #Sismo pic.twitter.com/4ZnwhZJcrW
Así se vio el Terremoto en caracas VENEZUELA, La pastora se rumora que los temblores continuarán así que todos permanezcan en un lugar seguro y aseguren a sus familiares, DIOS TIENE EL CONTROL😖🙏🏽 pic.twitter.com/aeG9vB7oXT— BAEZ👑 (@Baeztvshow) June 24, 2026
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