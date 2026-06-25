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dva potresa

VIDEO / Stižu jezive snimke trenutka udara snažnih potresa u Venezueli

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N1 Info
|
25. lip. 2026. 06:29
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reuters
Wilmer Azuaje via REUTERS

Razorni potresi jačine 7,2 te 7,5 pogodila su Venezuelu.

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Američki geološki institut (USGS) upozorio je da se očekuje velik broj žrtava i velika materijalna šteta te procijenio da je riječ o katastrofi koja je vjerojatno zahvatila široko područje.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

Na društvenim mrežama pojavljuju se zastrašujuće snimke trenutka udara.

Teme
potres u venezueli

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