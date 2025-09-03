VIDEO / Strava u Lisabonu: Uspinjača iskočila iz tračnica, najmanje troje mrtvih

U srijedu poslijepodne poznata uspinjača Gloria u Lisabonu iskočila je iz tračnica. Poginulo je najmanje troje ljudi
Oglas
Najmanje tri osobe poginule su, a oko 20 ih je ozlijeđeno nakon što je ikonska uspinjača Gloria u Lisabonu iskočila iz tračnica i srušila se, izvijestile su hitne službe.
JUST IN: Lisbon's iconic Gloria Funicular derails, causing injuries pic.twitter.com/d57zhaKCtV— BNO News Live (@BNODesk) September 3, 2025
Snimke s mjesta nesreće prikazuju tramvajsku uspinjaču, popularnu među turistima, gotovo potpuno uništenu, dok spasioci izvlače ljude iz olupine, prenosi Sky.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas