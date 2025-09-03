Oglas

20 ozlijeđenih

VIDEO / Strava u Lisabonu: Uspinjača iskočila iz tračnica, najmanje troje mrtvih

author
N1 Info
|
03. ruj. 2025. 20:27
uspinjača gloria iskočila iz tračnica
Screenshot / X

U srijedu poslijepodne poznata uspinjača Gloria u Lisabonu iskočila je iz tračnica. Poginulo je najmanje troje ljudi

Oglas

Najmanje tri osobe poginule su, a oko 20 ih je ozlijeđeno nakon što je ikonska uspinjača Gloria u Lisabonu iskočila iz tračnica i srušila se, izvijestile su hitne službe.

Snimke s mjesta nesreće prikazuju tramvajsku uspinjaču, popularnu među turistima, gotovo potpuno uništenu, dok spasioci izvlače ljude iz olupine, prenosi Sky.

Teme
gloria uspinjača španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ