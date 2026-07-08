VIDEO / Trump (80) pomiješao Iran s Japanom, a onda i Zelenskog s Putinom

Trump je svoj odgovor započeo pohvalom obrambenog naoružanja. "Znate, to je obrambeno oružje, koje mi se sviđa više od ofenzivnog. Ono je najbolje", rekao je. Zatim je iznio tvrdnju o napadu, pritom zamijenivši Iran s Japanom. "Ispričao sam tu priču i jučer, na nas je Islamska Republika Japan ispalila 111 projektila", izjavio je Trump, očito misleći na Iran, a ne na američkog azijskog saveznika.