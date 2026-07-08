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VIDEO / Trump (80) pomiješao Iran s Japanom, a onda i Zelenskog s Putinom
Na konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, održanoj tijekom NATO summita u Turskoj, Donald Trump je otkrio detalje navodnog napada na američki nosač zrakoplova.
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Odgovarajući na pitanje o europskoj proizvodnji američkih raketa presretača Patriot, američki predsjednik iskoristio je priliku da ispriča priču o ratu s Iranom, no pritom je umjesto Irana pogrešno imenovao Japan, prenosi Yahoo.
Pitanje je uslijedilo nakon apela predsjednika Zelenskog, kojeg je Trump više puta oslovio kao "Putin", za slanjem dodatnih sustava protuzračne obrane, ključnih za zaštitu Ukrajine od ruskih zračnih napada.
Trump repeatedly refers to Zelenskyy as "President Putin" pic.twitter.com/zbTzfMc5EI— Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026
Trump je svoj odgovor započeo pohvalom obrambenog naoružanja. "Znate, to je obrambeno oružje, koje mi se sviđa više od ofenzivnog. Ono je najbolje", rekao je. Zatim je iznio tvrdnju o napadu, pritom zamijenivši Iran s Japanom. "Ispričao sam tu priču i jučer, na nas je Islamska Republika Japan ispalila 111 projektila", izjavio je Trump, očito misleći na Iran, a ne na američkog azijskog saveznika.
Američki predsjednik nastavio je s detaljima. "U razdoblju od otprilike jednog sata, ispaljeno je 111 projektila na nosač zrakoplova Abrahama Lincolna, vrlo skup brod. I gotovo svaki taj projektil je oboren", kazao je.
Trump: "We had 11 missiles shot by the Islamic Republic of Japan" pic.twitter.com/FUOFLVZiKh— Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026
Trump je dodao kako u obrani nisu korišteni samo sustavi Patriot, već i druga tehnologija. "Od 111 projektila, srušen je svaki. Nijedan nije pogodio brod. Razmislite o tome, u samo sat vremena projektili lete prema vama i svaki od njih biva srušen", zaključio je.
Trump je potom najavio da će potaknuti američke tvrtke da saveznicima pokažu kako se proizvode presretači poput Patriota te da će za to osigurati licencu.
"Pokazat ćemo im kako se to radi. Zapravo je vrlo složeno, ali brzo ćete shvatiti o čemu je riječ. O tome i razgovaramo", rekao je. U šaljivom je tonu dodao kako mu je "ptičica šapnula" da će licenca biti odobrena, pohvalivši američke sposobnosti u proizvodnji naprednog obrambenog oružja.
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