Plenković: Nemam pojma što Milanović govori na samitu NATO-a

Na pitanje o skandalu sa FIFA-om, premijer je rekao: "Mislim da smo malo previše suce na terenu stavili u podređenu poziciju. Ali i u situaciji na koju aludirate, tu je sve brzo bilo riješeno. Nisi konzistentan ako jedna pravila vrijede za jedne, druga za druge. Drago mi je da je HNS uputio ovo pismo. Ostat će stav, dobro elaborirana argumentacija. Čuo sam se s Kustićem, dugo je trajala noć s četvrtka na petak. Minimum što je trebalo napraviti je to, da ostane trag. Nije to protiv našeg sudjelovanja, nego da ostane čvrsta pozicija koja se pamti. Treba stati iza svoga, pogotovo ako si u pravu", rekao je.