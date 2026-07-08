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Neočekivan obrat

Trump ublažio ton, čelnicima NATO-a rekao kako želi da SAD ostane u savezu

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Hina
|
08. srp. 2026. 16:13
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U.S. President Donald Trump. (AP Photo/Alex Brandon)
AP Photo/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je na samitu u Ankari rekao saveznicima iz NATO-a kako želi da Sjedinjene Države ostanu u savezu, rekao Reutersu izvor upoznat s razgovorima.

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U sklopu zatvorenog sastanka na vrhu kazao je i da je SAD spreman nastaviti prodavati oružje saveznicima bez obzira na to kako se ono koristi, rekao je izvor koji je želi ostati anoniman.

Izvor je citirao Trumpa koji je čelnicima NATO-a kazao sljedeće: "Želimo ostati s vama".

Bijela kuća nije odmah komentirala Trumpove izjave sa sastanka.

Trump tijekom sastanka nije ponovio kritike izgovorene ranije na račun NATO-ove saveznice Španjolske niti najavu o raskidu privremenog sporazuma, a nije spomenuo ni pitanje Grenlanda, rekao je Reutersu isti izvor.

Američki predsjednik ranije je naredio da se prekine trgovina sa Španjolskom zbog troškova za obranu i zbog rata u Iranu.

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Teme
donald trump nato nato samit

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