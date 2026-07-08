Neočekivan obrat
Trump ublažio ton, čelnicima NATO-a rekao kako želi da SAD ostane u savezu
Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je na samitu u Ankari rekao saveznicima iz NATO-a kako želi da Sjedinjene Države ostanu u savezu, rekao Reutersu izvor upoznat s razgovorima.
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U sklopu zatvorenog sastanka na vrhu kazao je i da je SAD spreman nastaviti prodavati oružje saveznicima bez obzira na to kako se ono koristi, rekao je izvor koji je želi ostati anoniman.
Izvor je citirao Trumpa koji je čelnicima NATO-a kazao sljedeće: "Želimo ostati s vama".
Bijela kuća nije odmah komentirala Trumpove izjave sa sastanka.
Trump tijekom sastanka nije ponovio kritike izgovorene ranije na račun NATO-ove saveznice Španjolske niti najavu o raskidu privremenog sporazuma, a nije spomenuo ni pitanje Grenlanda, rekao je Reutersu isti izvor.
Američki predsjednik ranije je naredio da se prekine trgovina sa Španjolskom zbog troškova za obranu i zbog rata u Iranu.
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