Trump opet zaprijetio Španjolskoj: "Grozan su saveznik..."

Izvori bliski premijeru u palači Moncloa navode da su bili spremni na ovakav razvoj događaja te da Trumpove kritike primaju s određenom "mirnoćom". Vlada je, kako navode, pripremila argumente za razgovore, a Pedro Sánchez je u Ankaru stigao s nizom podataka kojima namjerava odgovoriti na Trumpove prozivke.