Prekid trgovine
Trump opet zaprijetio Španjolskoj: "Grozan su saveznik..."
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Španjolskoj trgovinskim mjerama, nakon što je ranije kritizirao Madrid zbog izdvajanja za obranu i odluka povezanih s američkim vojnim operacijama.
Oglas
Donald Trump dodatno je pojačao pritisak na Španjolsku nakon dolaska na summit NATO-a u Ankari. Američki predsjednik u srijedu je izjavio da je ministru financija Scottu Bessentu naložio da "prekine svu trgovinu" sa Španjolskom, koju je pritom opisao kao "groznog" saveznika unutar Atlantskog saveza.
"Španjolska je uzaludan cilj. Više ne želimo imati nikakvih trgovinskih poslova sa Španjolskom", rekao je Trump.
Trump je te izjave dao tijekom obraćanja novinarima zajedno s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Ponovno je kritizirao vladu španjolskog premijera Pedra Sáncheza zbog odbijanja povećanja izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a, što Sjedinjene Američke Države posljednjih mjeseci traže od europskih članica Saveza, prenosi Euronews.
Poruka španjolske vlade
Izvori bliski premijeru u palači Moncloa navode da su bili spremni na ovakav razvoj događaja te da Trumpove kritike primaju s određenom "mirnoćom". Vlada je, kako navode, pripremila argumente za razgovore, a Pedro Sánchez je u Ankaru stigao s nizom podataka kojima namjerava odgovoriti na Trumpove prozivke.
Unatoč pritiscima iz Washingtona, španjolska vlada ističe da je već dosegnula razinu od dva posto BDP-a za obrambene izdatke. Navode i da je trenutačno sedma među 32 članice NATO-a prema razini izdvajanja, dok tehničke procjene samog Saveza pokazuju da bi potrošnja od 2,1 posto BDP-a trebala biti dovoljna za ispunjavanje obveza.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas