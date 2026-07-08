Milanović iz Ankare: Najiskreniji je Trump, on je ovdje došao kao trgovac oružjem

"U ovom formatu najiskreniji je bio Donald Trump, on ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa interese. S poštovanjem govori o Putinu, Xiju i oni o njemu. Drugi lideri govore drugom retorikom. Hrvatska pozicija je biti lojalan i fer prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ni ne radimo, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. Nema nas u Koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, ali nitko nije ni pitao, ne vide nas drugi na način na kojim sebe doživljavamo i to je dobro, da ne stršimo previše. Hrvatska je dosta u povijesti plaćala tuđe račune, a nekada i sama za sebe loše obračunavala, ali se sada nadam da je došlo toplo i lijepo sunčano razdoblje, u kojem ćemo koristiti benefite onoga što je najvažnije, a to je pozicija. Hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti", rekao je Zoran Milanović komentirajući NATO summit u Ankari.