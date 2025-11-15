podaci wsj-a
VIDEO / Trump je u 70 posto mailova s Epsteinom: Pogledajte kako izbjegava pitanja novinara
Američko ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da će istražiti navodne veze pedofilskog financijera Jeffreya Epsteina s velikim bankama i nekoliko istaknutih demokrata, uključujući bivšeg predsjednika Billa Clintona.
Trump se spominje u 1600 od 2326 mail korespondencije
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će zatražiti od glavne državne odvjetnice Pam Bondi i FBI-a da istraže Epsteinovu „umiješanost i odnose“ s Clintonom i drugima.
Bondi je izjavila kako će ministarstvo „ovome pristupiti hitno i s integritetom“.
Trumpov zahtjev stigao je nekoliko dana nakon što je američki Kongres objavioviše od 20.000 Epsteinovih e-mailova — u kojima se spominje i američki predsjednik. Demokrati optužuju Trumpa da pokušava skrenuti pozornost s pitanja o njegovom odnosu s Epsteinom.
E-mailovi, koje je objavio Odbor za nadzor Zastupničkog doma, uključuju niz visokoprofilnih osoba. Pregled Wall Street Journala otkrio je da se Trump spominje u više od 1.600 od ukupno 2.324 e-mail niti.
The Epstein Files are basically ALL about Trump. pic.twitter.com/eL0vdzwGW5— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) November 14, 2025
Robert Garcia, vodeći demokrat u odboru, rekao je da Trump pokušava „skrenuti pozornost s ozbiljnih novih pitanja koja imamo o njegovom odnosu s Jeffreyjem Epsteinom“, piše BBC.
Po izlasku iz Air Force One u petak, Trump je potpuno ignorirao pitanja novinara vezana uz činjenicu da se na tisuće puta pojavio u otkrivenim Epsteinovim dosjeima.
Trump ignores reporter questions - including on Epstein- on his way out of the White House, heading to Mar-A-Lago for the weekend pic.twitter.com/ku35OxDu6f— Selina Wang (@selinawangtv) November 14, 2025
Pod povećalom banke, bivši ministar financija i osnivač LinkedIn-a
Uz Clintona, Trump je rekao da je od Ministarstva pravosuđa (DoJ) zatražio istragu nad bankama JP Morgan i Chase, bivšim ministrom financija Larryjem Summersom i osnivačem LinkedIna Reidom Hoffmanom, također istaknutim donatorom demokrata.
„Epstein je bio demokrat, i on je problem demokrata, a ne republikanaca!“ napisao je na društvenim mrežama.
„Svi oni znaju za njega, ne gubite vrijeme s Trumpom. Ja imam državu za voditi!“
Clinton je snažno negirao da je znao za Epsteinove zločine.
Glasnogovornik JPMorgan Chasea rekao je da tvrtka žali zbog „bilo kakvog povezivanja“ s Epsteinom te dodao da banka „nije pomogla u počinjenju njegovih gnusnih djela“.
Trump ignores shouted questions about Epstein pic.twitter.com/JPqV6ECPeQ— Aaron Rupar (@atrupar) November 13, 2025
Nije jasno je li Trump podnio formalan zahtjev ili izdao direktivu ministarstvu pravosuđa, ili je Bondi odgovarala na njegovu objavu na Truth Social platformi.
Bondi je rekla da je imenovala američkog državnog odvjetnika Jaya Claytona da vodi istragu o vezama s Epsteinom.
Trumpov zahtjev dolazi uoči glasanja u Zastupničkom domu sljedeći tjedan o tome treba li ministarstvo pravosuđa objaviti sve svoje spise povezane s istragom Epsteina, koji je 2019. umro u zatvoru.
Što znamo o novim Epsteinovim e-mailovima koji spominju Trumpa
U jednom e-mailu, Summers iznosi svoje mišljenje o Trumpu početkom njegova mandata, pišući:
„DJT je najsretniji čovjek na svijetu kad je riječ o opoziciji, ekonomiji itd. I dalje mislim da će mu se svijet urušiti.“
Predstavnik Larryja Summersa rekao je Wall Street Journalu 2023. da bivši ministar i nekadašnji predsjednik Harvarda „duboko žali što je bio u kontaktu s Epsteinom nakon njegove osude“.
Dokumenti također uključuju e-mail razmjene između Epsteina i njegove dugogodišnje suradnice Ghislaine Maxwell, koja trenutačno služi kaznu od 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
U jednoj poruci iz 2011. Epstein piše Maxwell:
„Želim da shvatiš: taj pas koji nije zalajao je Trump… [ŽRTVA] je provela sate u mojoj kući s njim.“
Trump je godinama bio Epsteinov prijatelj, ali predsjednik tvrdi da su se posvađali početkom 2000-ih, dvije godine prije Epsteinova prvog uhićenja. Trump neprestano poriče bilo kakvo nedjelo u vezi s Epsteinom. Iako se spominje u nekim od poruka objavljenih ovaj tjedan, on ih nije slao niti primio.
President Trump just attacked me and lied about me. I haven’t called him at all, but I did send these text messages today. Apparently this is what sent him over the edge.— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 15, 2025
The Epstein files.
And of course he’s coming after me hard to make an example to scare all the other… pic.twitter.com/EcUzaohZZs
Republikanci protiv Trumpa
U petak je republikanska zastupnica Marjorie Taylor Greene izjavila da bi bilo „veliko pogrešno računanje“ kad bi se Trump usprotivio objavi materijala vezanog uz Epsteina.
Greene je bila među četvero republikanaca — Nancy Mace, Lauren Boebert, Thomas Massie — koji su se pridružili demokratima u potpisivanju peticije za izjašnjavanje o objavi spisa.
„Iskreno, ja stojim uz žene — i vjerujem da su one te za koje se trebamo boriti,“ rekla je Greene za CBS News.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare