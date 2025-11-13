Thorbjørn Jagland
Epstein tražio od tadašnjeg čelnika Vijeća Europe povezivanje s Putinovim krugom
Najviša europska organizacija za ljudska prava pojavljuje se u zbirci dokumenata koje je objavio Zastupnički dom SAD-a. Čelnik te organizacije raspravljao je o kontaktima sa visokim ruskim dužnosnicima.
Novoobjavljeni kongresni dokumenti pokazuju da je osuđeni seksualni prijestupnik i financijer Jeffrey Epstein komunicirao s bivšim šefom Vijeća Europe o uspostavljanju kontakata s visokim ruskim dužnosnicima, piše Politico.
"Mislim da bi mogao predložiti Putinu da Lavrov može dobiti uvid u razgovor sa mnom", napisao je Epstein Thorbjørnu Jaglandu, koji je tada bio glavni tajnik organizacije za ljudska prava, u e-poruci od 24. lipnja 2018.
Putin i Lavrov su, i ostali su, predsjednik i ministar vanjskih poslova Rusije. Jagland je odgovorio da će se sljedećeg dana sastati s Lavrovovim pomoćnikom i da će predložiti povezivanje s Epsteinom. "Hvala ti na divnoj večeri. Doći ću na visoki tjedan UN-a", napisao je Jagland u poruci punoj pravopisnih pogrešaka.
Nije jasno je li ikakav sastanak ili daljnja rasprava ikada održan
U istoj razmjeni Epstein se pozvao na prethodne razgovore s bivšim ruskim veleposlanikom pri UN-u, Vitalijem Čurkinom, koji je preminuo 2017. "Čurkin je bio sjajan", napisao je Epstein. "Razumio je Trumpa nakon naših razgovora. Nije komplicirano. Mora se vidjeti da dobiva nešto — tako jednostavno."
U SMS poruci norveškoj javnoj televiziji NRK, Jagland je rekao: "U svom radu susreo sam mnogo ljudi, a mnogi su me povezali s još više njih. To je dio normalne diplomatske aktivnosti.
"Ono što je izašlo na vidjelo o privatnom životu Jeffreyja Epsteina, od toga se snažno ograđujem", dodao je. "Za mene je bilo posebno važno razumjeti Donalda Trumpa i ono što se razvijalo u odnosima između Sjedinjenih Država i Europe … Mnogi su željeli pokrenuti proces isključenja Rusije iz Vijeća Europe i time uskratiti ruskim građanima pristup Europskom sudu za ljudska prava. Iskoristio sam svaku priliku da iznesem svoj stav o tome koliko je to ozbiljno."
Vijeće Europe odbilo je komentirati
Jagland, bivši norveški premijer i dugogodišnji političar Laburističke stranke, također je bio norveški ministar vanjskih poslova te kasnije vodio Vijeće Europe kao glavni tajnik od 2009. do 2019.
Godine 2019. Jagland se protivio mogućem povlačenju Rusije iz organizacije uslijed sporova oko Krima, upozorivši da bi to bio "ogroman korak unazad" za ljudska prava jer bi 144 milijuna Rusa izgubilo pravo obraćanja ECHR-u.
Epsteinove e-poruke, dio tisuća stranica dokumenata objavljenih u srijedu od strane Odbora za nadzor Zastupničkog doma SAD-a, pružaju novi uvid u široku mrežu političkih i poslovnih kontakata osuđenog seksualnog prijestupnika te njegove navodne napore da utječe ili savjetuje strane vlade tijekom prvog mandata Donalda Trumpa.
Epsteinovi pokušaji održavanja pristupa političkim akterima
U nekim porukama Epstein je tvrdio da je savjetovao ruske dužnosnike o boljem razumijevanju Trumpovog pristupa diplomaciji i pregovorima.
E-poruke dodatno potvrđuju Epsteinove pokušaje održavanja pristupa međunarodnim političkim osobama i nakon njegove presude iz 2008. za podvođenje maloljetnice, sve do njegove uhićenja 2019. zbog optužbi za trgovinu ljudima.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je tijekom brifinga u srijedu da širi set e-poruka "ne dokazuje apsolutno ništa osim da predsjednik Trump nije učinio ništa pogrešno" — dok je Trump optužio oporbene demokrate da "pokušavaju ponovno pokrenuti Epsteinovu prijevaru" kako bi "skrenuli pozornost s toga koliko loše stoje s pitanjem Shutdowna".
