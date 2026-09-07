VIDEO / Trump predlaže preimenovanje države New Mexico

Fotografija je prvo objavljena na mreži Truth Social, a Bijela kuća ju je zatim podijelila na platformi X. Na njoj se vide obrisi države, gdje je riječ "Mexico" prekrižena crvenom bojom i zamijenjena riječju "America". Uz objavu nije dano nikakvo objašnjenje. Bijela kuća nije najavila službeni postupak preimenovanja.