NOVA IDEJA
VIDEO / Trump predlaže preimenovanje države New Mexico
Predsjednik SAD-a Donald Trump u nedjelju je predložio da se savezna država New Mexico preimenuje u "New America".
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Na društvenim mrežama objavio je sliku države s novim imenom, samo nekoliko dana nakon što je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera Ontario u "Lake America", piše CNN.
Nova promjena
Fotografija je prvo objavljena na mreži Truth Social, a Bijela kuća ju je zatim podijelila na platformi X. Na njoj se vide obrisi države, gdje je riječ "Mexico" prekrižena crvenom bojom i zamijenjena riječju "America". Uz objavu nije dano nikakvo objašnjenje. Bijela kuća nije najavila službeni postupak preimenovanja.
Iako Trump kao predsjednik ima ovlast mijenjati imena geografskih obilježja u službenim bazama podataka, Ustav mu ne dopušta da zakonski preimenuje saveznu državu. Takav postupak morao bi se pokrenuti unutar same države.
Trump je krajem prošlog mjeseca na isti način preimenovao jezero Ontario, a u siječnju 2025., prvog dana svojeg drugog mandata, izvršnom je uredbom promijenio ime Meksičkog zaljeva u "Američki zaljev" (Gulf of America).
LMAO 🤣 President Trump actually posted a video of him changing New Mexico State to New America— MAGA Voice (@MAGAVoice) September 7, 2026
THIS WOULD BE ABSOLUTELY EPIC 🔥 pic.twitter.com/KJrgnlQQAs
Oštre reakcije
Guvernerka New Mexica, demokratkinja Michelle Lujan Grisham, optužila je Trumpa da ovim potezom pokušava skrenuti pozornost s drugih problema i poručila da se "o imenu New Mexica ne raspravlja".
"Dok predsjednik pokušava Amerikancima odvratiti pažnju sa svojeg katastrofalnog rata u Iranu, cijene goriva i dalje rastu", napisala je u nedjelju na platformi X. "Dok Bijela kuća troši vrijeme na crtanje karata, Nuevo México je zauzet poslom."
Na Trumpovu objavu reagirao je i demokratski senator Martin Heinrich. "Tri stvari ću uvijek zvati njihovim pravim imenima", objavio je na X-u. "Meksički zaljev. Jezero Ontario. New Mexico."
Preimenovanja kao demonstracija moći
Ime te američke države starije je od samih Sjedinjenih Država i potječe iz 16. stoljeća, navodi se u dokumentima Ureda za indijanska pitanja o podrijetlu naziva saveznih država.
Trump je i ranije pokazivao želju za preimenovanjem geografskih lokacija kako bi demonstrirao predsjedničku moć. Odluka o promjeni imena jezera Ontario donesena je u vrijeme napetog trgovinskog spora s Kanadom.
Nedugo nakon potpisivanja te uredbe, najavio je i mogućnost promjene imena jednog od oceana koji okružuju SAD. "Imamo zaljev i imamo jezero. Sad nam još samo treba ocean. Možda ćemo morati promijeniti ime Atlantskom i/ili Tihom oceanu. Možda ih promijenimo oba", izjavio je.
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