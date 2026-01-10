VIDEO / U Iranu najmanje 217 mrtvih? Prognani princ: Spremam povratak, zauzmite gradove

Pahlavi je pozvao prosvjednike da se okupe danas i sutra u 18 sati, nose nacionalne zastave i iz više smjerova krenu prema središtima gradova. Pripadnike sigurnosnih snaga koji podupiru oporbu pozvao je da dodatno oslabe, kako je rekao, „represivni stroj“ režima, dodavši da se priprema za povratak u Iran i da će stajati uz narod u, prema njegovim riječima, skoroj pobjedi „nacionalne revolucije“.