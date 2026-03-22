VIDEO / Užas u Rimu: Eksplozija urušila zgradu, dvije osobe teško ozlijeđene

Snažna eksplozija plina potresla je rimsko naselje Piana del Sole, uzrokujući urušavanje jedne zgrade i teško oštećenje okolnih objekata. Vatrogasci su iz ruševina izvukli dvije osobe u kritičnom stanju, dok je više od 70 stanara evakuirano na ulicu.
U rimskom naselju Piana del Sole, na području Ponte Galeria, danas je došlo do stravične eksplozije koja je potpuno uništila jednu zgradu u ulici Via Tavagnasco. Prema prvim izvještajima s terena, udarni val bio je toliko snažan da je zahvatio najmanje tri objekta, od kojih se jedan potpuno urušio.
Hitne službe potvrdile su da su dvije osobe u teškom stanju prevezene u bolnicu nakon što su ih vatrogasci uspjeli izvući ispod tona betona i cigle. Trenutačno se na ulici nalazi oko sedamdeset šokiranih stanara koji su u trenutku detonacije pobjegli iz svojih domova.
Glavne informacije s terena govore da su razoreni objekti i to tri vile koje su pretrpjele teška oštećenja, a zidovi struktura su doslovno izbijeni.
Krhotine i dijelovi fasada oštetili su brojne automobile parkirane u blizini i uzrokovale popriličnu materijalnu štetu.
Vatrogasci, policija i medicinsko osoblje i dalje pretražuju ruševine kako bi bili sigurni da pod njima nema više unesrećenih, piše talijanska Lasicija, a prenosi Dnevnik.hr.
Uzrok tragedije: Plinska boca?
Iako službena istraga još traje, prve pretpostavke istražitelja ukazuju na curenje plina. Neslužbeno se doznaje kako bi uzrok mogla biti eksplozija propanske boce koja je dovela do progresivnog urušavanja konstrukcije.
Područje oko Via Tavagnasco je pod potpunom blokadom dok su spasilačke operacije i osiguravanje preostalih zgrada u tijeku. Stanovnici okolnih ulica opisuju detonaciju kao „zvuk sličan bombi“ koji je zatresao tlo stotinama metara dalje.
