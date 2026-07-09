VIDEO / Veliki požar tvornice obuće, najmanje 28 mrtvih

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Najmanje 28 osoba poginulo je u velikom požaru koji je u četvrtak izbio u tvornici obuće u istočnoj Kini, izvijestili su kineski državni mediji. Spasilačke službe satima su gasile vatru, dok se strahovalo da su pojedini radnici ostali zarobljeni u zgradi.

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Požar je oko podneva izbio u tvornici Huiteng Shoes u gradu Jinjiangu, u pokrajini Fujian. Prema prvim informacijama koje prenosi državna novinska agencija Xinhua, poginulo je najmanje 28 ljudi, dok uzrok požara još nije poznat.

Snimke koje je objavila kineska državna televizija CCTV prikazuju vatrogasce kako velikim mlazovima vode gase višekatnu zgradu iz koje se uzdizao gusti crni dim, piše Euronews.

Na snimkama se mogu vidjeti radnici koji su se tijekom požara sklonili uz prozore i na krov zgrade, dok je vatra zahvatila niže katove objekta.

BREAKING: At least 28 dead in China factory fire, state media reports



Chinese fire and rescue crews rushed Thursday to extinguish a deadly blaze at Huiteng shoes factory in Jinjiang city of China, where people were feared trapped hours after it broke out



READ:… pic.twitter.com/9LGdljpaZi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2026

Nakon gašenja požara iz razbijenih prozora još se satima izdizao gust sivi dim.

U gašenju sudjelovalo gotovo 200 vatrogasaca

Kinesko Ministarstvo za upravljanje izvanrednim situacijama priopćilo je da je na mjesto nesreće upućeno 183 pripadnika vatrogasnih i spasilačkih službi te 35 vozila.

Spasilačke ekipe nastavile su pretraživati zgradu u potrazi za mogućim preživjelima i pružati pomoć ozlijeđenima.

Državni mediji navode da je s pojedinim osobama tijekom intervencije izgubljen kontakt, zbog čega se strahovalo da su ostale zarobljene unutar tvornice.

Xi Jinping zatražio istragu

Kineski predsjednik Xi Jinping izrazio je sućut obiteljima poginulih te poručio da je riječ o tragediji s "teškim ljudskim gubicima".

Naložio je hitnu istragu kako bi se što prije utvrdio uzrok požara te istaknuo da odgovorni moraju snositi posljedice ako se utvrde propusti.