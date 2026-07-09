Iz Ureda predsjednika za N1 otkrili što će Milanović napraviti s revolverom koji mu je poklonio Erdogan

"Služba za protokol Ureda PRH zaprimila je poklon predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana (revolver) namijenjen svim čelnicima država članica NATO-a. Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske kako to propisuje zakon. Poklon je odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama. Kako je riječ o specifičnom poklonu, Služba za protokol Ureda PRH obratit će se Muzeju policije s namjerom da im preda poklon kao trajni izložak", rekli su nam.