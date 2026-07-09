neobičan poklon
Iz Ureda predsjednika za N1 otkrili što će Milanović napraviti s revolverom koji mu je poklonio Erdogan
Nakon summita NATO-a održanog u Ankari, domaćin skupa, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, svakom je od čelnika uručio neobičan oproštajni dar – starinski revolver i bojevo streljivo, čime je dao do znanja da nije riječ tek o ukrasnom predmetu. Poklon je dobio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Fotografije koje je objavio ured litavskog predsjednika Gitanasa Nausėde prikazuju ono što izgleda kao revolver Gümüşay .357 Magnum, rijedak model sa šest metaka koji je tijekom 1990-ih proizvodila turska državna tvrtka za proizvodnju oružja MKE.
Revolver je bio smješten u drvenu kutiju za izlaganje s turskom zastavom i logotipom NATO-a te pločicom na turskom i engleskom jeziku na kojoj piše: „Gümüşay, prvi revolverski pištolj proizveden u našoj zemlji.”
Revolveri s ugraviranim imenima kao neobični pokloni
Glasnogovornik španjolskog premijera Pedra Sáncheza rekao je da su svi čelnici dobili isti model revolvera, pri čemu je na svakome bilo ugravirano ime njegova vlasnika.
Belgijski premijer Bart De Wever svoj je primjerak odmah predao policiji u zračnoj luci u Bruxellesu kako bi bio pohranjen u sef.
Savjetnik poljskog predsjednika Karola Nawrockog rekao je za Radio RMF FM da revolver čeka carinsku proceduru u zračnoj luci u Varšavi te da će biti pohranjen na prikladnom mjestu „kako bi, prije svega, bio siguran, ali i kako bi se iskazalo poštovanje prema poklonu”.
„Sigurno nitko neće pucati iz njega”, dodao je.
Uredi nizozemskog i švedskog premijera priopćili su da su njihovi revolveri prevezeni u veleposlanstva njihovih država u Ankari. Nizozemski primjerak bit će onesposobljen za uporabu, dok švedski još čeka dovršetak uvoznih formalnosti.
Revolver koji je dobio britanski premijer Keir Starmer isporučen je zajedno s priborom za čišćenje i čak 500 metaka, rekao je izvor iz Downing Streeta.
Revolver talijanske premijerke Giorgie Meloni već je pohranjen u sjedištu talijanske vlade, Palazzo Chigi, zajedno s ostalim državnim darovima.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen svoj primjerak namjerava donirati vojnom muzeju.
U Muzeju policije kao trajni izložak
Što će predsjednik Republike Zoran Milanović učiniti s revolverom, upitali smo njegov Ured:
"Služba za protokol Ureda PRH zaprimila je poklon predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana (revolver) namijenjen svim čelnicima država članica NATO-a. Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske kako to propisuje zakon. Poklon je odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama. Kako je riječ o specifičnom poklonu, Služba za protokol Ureda PRH obratit će se Muzeju policije s namjerom da im preda poklon kao trajni izložak", rekli su nam.
Turska među najvećim svjetskim izvoznicima lakog naoružanja
Kako piše Reuters, suvremena turska industrija pištolja uglavnom proizvodi poluautomatsko oružje, zbog čega je model Gümüşay danas svojevrsna kolekcionarska rijetkost.
Turski proizvođači posljednjih su godina agresivno ušli na europsko tržište civilnog vatrenog oružja nudeći povoljne pištolje i sačmarice te tako postali ozbiljna konkurencija tradicionalnim talijanskim i belgijskim proizvođačima, koji su dugo bili sinonim za skuplje sportsko i službeno oružje.
Prema podacima organizacije Small Arms Survey sa sjedištem u Ženevi, Turska je između 2019. i 2024. bila treći najveći svjetski izvoznik lakog naoružanja, s izvozom vrijednim oko tri milijarde američkih dolara, iza Sjedinjenih Američkih Država i Italije.
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