Bivši načelnik Generalštaba Jugoslavije Momčilo Perišić pušten na uvjetnu slobodu

Sud je tada utvrdio da je pod njegovim zapovjedništvom Vojska Jugoslavije pružala logističku i kadrovsku potporu Vojsci Republike Srpske (VRS) i Srpskoj vojsci Krajine (SVK). Međutim, Žalbeno vijeće Haškog suda 2013. godine oslobodilo ga je svih optužbi, zaključivši da nije dokazano kako je njegova pomoć bila usmjerena upravo na počinjenje zločina.