ODAVANJE DRŽAVNE TAJNE
Bivši načelnik Generalštaba Jugoslavije Momčilo Perišić pušten na uvjetnu slobodu
Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić pušten je na uvjetnu slobodu nakon što je odslužio više od tri četvrtine četverogodišnje zatvorske kazne na koju je pravomoćno osuđen zbog odavanja državne tajne
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Informaciju je za portal Nova.rs potvrdio njegov odvjetnik Novak Lukić.
"Točno je da je pušten na uvjetni otpust. Odluka je donesena 25. lipnja, nakon što je odslužio više od tri četvrtine izrečene kazne", rekao je Lukić.
Perišića je Apelacijski sud u Beogradu 2022. godine pravomoćno osudio na četiri godine zatvora zbog odavanja državne tajne, odnosno predaje povjerljivih vojnih dokumenata službeniku Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država Johnu Neighboru 2002. godine.
Bio osuđen pa oslobođen za Srebrenicu, Sarajevo i raketiranje Zagreba
Prvostupanjskom presudom bio je osuđen na tri godine zatvora, no Apelacijski sud kaznu je povećao na četiri godine.
Perišić je ranije bio optužen i pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY). U prvostupanjskom postupku osuđen je na 27 godina zatvora zbog ratnih zločina, ali ga je Žalbeno vijeće 2013. godine pravomoćno oslobodilo svih optužbi i naložilo njegovo puštanje na slobodu.
Prvostupanjsko Raspravno vijeće Haškog suda proglasilo je Perišića, koji je dužnost načelnika Glavnog stožera Vojske Jugoslavije obavljao od 1993. do 1998. godine, krivim za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici te raketiranja Zagreba.
Sud je tada utvrdio da je pod njegovim zapovjedništvom Vojska Jugoslavije pružala logističku i kadrovsku potporu Vojsci Republike Srpske (VRS) i Srpskoj vojsci Krajine (SVK). Međutim, Žalbeno vijeće Haškog suda 2013. godine oslobodilo ga je svih optužbi, zaključivši da nije dokazano kako je njegova pomoć bila usmjerena upravo na počinjenje zločina.
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