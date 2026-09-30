izvješće državnog odvjetnika
Turudić u Saboru, Jandroković dao opomenu Grmoji: "Ne znate ni Poslovnik, a razarali bi pravosuđe"
Saborski zastupnici nastavljaju s radom raspravom o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. godini, tijekom koje je, navodi, povećana učinkovitost te je preokrenut trend rasta broja neriješenih predmeta
Tijekom 2025. državna odvjetništva riješila su više predmeta nego što su ih zaprimila, čime je sustav prvi put nakon duljeg razdoblja počeo smanjivati postojeće zaostatke, navodi se u izvješću na koje je Vlada dala pozitivno mišljenje te predložila Saboru da ga prihvati.
Ukupno je lani riješeno 242.391 predmet, gotovo pet posto više nego godinu ranije, broj novozaprimljenih predmeta bio je u blagom je padu, a broj neriješenih predmeta na kraju godine smanjen je za oko 15 posto na 48.908. Tako je udio neriješenih predmeta u ukupnom broju predmeta u radu pao na 16,8 posto, dok se u prethodnim godinama kretao oko 20 posto.
Stopa ažurnosti porasla je s 98 na 104 posto, što znači da su državna odvjetništva rješavala i zaostale predmete. Uz to, prosječno vrijeme potrebno za rješavanje dodatno je skraćeno, a povećan je i broj riješenih predmeta po rješavatelju.
"Hrvatska treba glavnog državnog odvjetnika koji će biti potpuno neovisan, koji neće imati nikakve mutne dealove sa sumnjivim tipovima, koji će znati da polaže račun Saboru i narodu, koji će otvoriti sve ladice u DORH-u. Meni je rekao da sam mali bog, a on se tako ponaša. On ima moć i čovjek s takvom moći može umisliti da je bog. On je te moći svjestan i treba je iskoristiti da otvori sve ladice u DORH-u. Apeliram na njega da otvori ladice i krene obračun s onima koji su sudjelovali u kriminalnom lancu i trovali hrvatske ljude, a za političku odgovornost će se pobrinuti građani na izborima", rekao je Nikola Grmoja.
"Treba nam oporba koja ne bježi u Alpe priželjkujući smak svijeta"
Odgovorio mu je Hrvoje Zekanović: "Treba nam oporba koja ne bježi u Alpe priželjkujući smak svijeta."
Dalibor Paus (IDS) pozvao je na javnu objavu rezultata analiza otpada koji se iz Gospića vozi u Koromačno. "Javnost ima pravo znati, rekao je glavni državni odvjetnik kada je DORH objavljivao rezultate analiza gospićkog otpada, slažem se, a to pravo imaju i građani Koromačna i Labinštine", poručio je.
I Nino Raspudić (Drito) dotaknuo se teme otpada u Gospiću, istaknuvši kako trenutak u kojem raspravljaju o izvješću za 2025. ipak nije neutralan.
"Ovo što se dogodilo u Lici je strahota, izravni udar na zdravlje ljudi. Došli ste na najosramoćeniju poziciju u Hrvatskoj, ali imate još uvijek priliku da osvjetlate obraz ne samo DORH-a nego i vlastiti. Ovo je trenutak prijeloma, budite svjesni odgovornosti i prilike i odradite ovaj posao oko Like kako spada", poručio je Turudiću.
Obratila mu se i Urša Raukar Gamulin: "Zbog čega se Ministarstvo i ministrica brane time da nisu mogli ići u sanaciju jer su trajali izvidi, zbog čega DORH nije nastojao izvide i istrage raditi paralelno sa sanacijom? Dozvolili smo tri godine da se truje tlo, podzemne vode. Država i Vlada nisu učinile ništa, a mogle su. Odgovorni su kao što je odgovoran i DORH."
Željko Lacković (Klub Nezavisnih i HSU) prozvao je oporbu zbog "neprimjerenog" političkog pritiska na rad neovisnog tijela. " Iz njihovih istupa proizlazi da bi glavni državni odvjetnik trebao dobiti upute kako to biti glavni politički inkvizitor u istjerivanju ciljeva oporbe", rekao je.
Tonči Restović (SDP) poručio je Turudiću da svi željno iščekuju podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, a koje je glavni državni odvjetnik najavio kroz iduća dva tjedna.
Stipo Mlinarić Ćipe zamolio je glavnog državnog odvjetnika da se DORH više bavi ratnim zločinima: "Zamolio bih vas da budete puno bolji nego vaši prethodnici koji se nisu baš iskazali, ratni zločinci umiru bez presuda."
Obrazloženje izvješća
Ivan Turudić stao je pred zastupnike kako bi obrazložio izvješće: "U svim državnim odvjetništvima ima sedam posto dužnosnika više, ali moram iskazati bojazan jer je bazen sve plići, ljudi ne žele doći raditi u DORH ili na sudove."
"Ostvaren je značajan napredak na poboljšanju materijalnih uvjeta rada državnih odvjetništava", dodao je.
Istaknuo je da je stopa žurnosti rada državnih odvjetništava za 2025. godinu 104 posto te da je smanjen broj neriješenih predmeta.
"Zaključno sam jako ponosan i zadovoljan radom državnih odvjetništava", rekao je Ivan Turudić.
Uslijedile su replike zastupnika.
Nikola Grmoja rekao je da hrvatsko pravosuđe treba razoriti i graditi iz temelja.
"Znam za tu izreku iz latinskog, što ne vjerujem da vi znate, ponosite se time što mislite da nešto treba razoriti, svaka vam čast", odgovorio mu je Turudić.
"Čim su vladajući zadovoljni DORH-om..."
Nikola Mažar rekao je da je izvješće glavnog državnog odvjetnika razoružalo oporbu.
Grmoja se obratio Mažaru: "Čim su vladajući zadovoljni DORH-om, to znači da i nije baš nepristran."
Jandroković je Grmoji dao opomenu: "Ne znate ni Poslovnik, a razarali bi pravosuđe. Postoje ljudi u Saboru koji bi razarali hrvatske institucije. To zaista još nisam čuo do sada."
SDP-ov Saša Đujić pitao je Turudića smatra li da su institucije zakazale u slučaju otpada u Gospiću.
"Ne želim odgovoriti na to pitanje", rekao je Turudić.
Mišo Krstičević pitao je zašto je pravosudni sustav toliko podfinanciran.
"Bilo bi dobro da imamo više sredstava, situacija je puno bolja. Što se tiče vaših konstatacija, ispod razine je da o tome razgovaramo", odgovorio mu je glavni državni odvjetnik.
Gordan Jandroković obratio se zastupnici Sabini Glasovac: "Smirite se, možda ćete se smiriti kada čujete odgovor glavnog državnog odvjetnika, a možda ćete se još više uzbuditi, ne znam."
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