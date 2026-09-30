Turudić u Saboru, Jandroković dao opomenu Grmoji: "Ne znate ni Poslovnik, a razarali bi pravosuđe"

"Hrvatska treba glavnog državnog odvjetnika koji će biti potpuno neovisan, koji neće imati nikakve mutne dealove sa sumnjivim tipovima, koji će znati da polaže račun Saboru i narodu, koji će otvoriti sve ladice u DORH-u. Meni je rekao da sam mali bog, a on se tako ponaša. On ima moć i čovjek s takvom moći može umisliti da je bog. On je te moći svjestan i treba je iskoristiti da otvori sve ladice u DORH-u. Apeliram na njega da otvori ladice i krene obračun s onima koji su sudjelovali u kriminalnom lancu i trovali hrvatske ljude, a za političku odgovornost će se pobrinuti građani na izborima", rekao je Nikola Grmoja.