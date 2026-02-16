Oglas

Oštra reakcija

VIDEO / Zelenski kritizirao Europu zbog manjka sankcija: "Nek odje*u u Rusiju"

N1 Info
16. velj. 2026. 10:04
Volodimir Zelenski
REUTERS/Liesa Johannssen

Ukrajinski predsjednik Zelenski u intervjuu za Politico oštro je kritizirao zapadne saveznike zbog, kako je rekao, nedosljednog uvođenja sankcija Rusiji, posebno u sektoru nuklearne energije i prema osobama povezanim s ruskim elitama.

Zelenski je ustvrdio da Europa nije učinila dovoljno kada je riječ o sankcijama protiv ruskog nuklearnog sektora i državne tvrtke Rosatom, ali ni protiv članova obitelji ruskih dužnosnika koji žive i studiraju na Zapadu.

"Oni su puno toga učinili, ali još uvijek nisu uveli sankcije ruskoj nuklearnoj energiji, Rosatomu, njihovim ljudima, njihovim rođacima, njihovoj djeci koja žive u Europi, koja žive u Sjedinjenim Državama, koja studiraju na europskim sveučilištima, koja imaju nekretnine u Sjedinjenim Državama", rekao je Zelenski.

Imaju puno nekretnina, imaju djecu, rodbinu posvuda. Nek odjebu u Rusiju. Idite kući. Ne poštujete nikoga u Sjedinjenim Državama, ne poštujete pravila, ne poštujete demokraciju, ne poštujete Ukrajinu, Europu i tako dalje. Idite kući", rekao je ukrajinski predsjednik.

Kritika Zapada zbog nedosljednosti

Ukrajinski predsjednik već dulje vrijeme poziva zapadne partnere da dodatno pooštre sankcije protiv Moskve, posebno u područjima koja, kako tvrdi, i dalje omogućuju Rusiji da ublaži ekonomski pritisak unatoč totalnoj invaziji na Ukrajinu, prenosi Index.hr.

Rosatom, ruska državna nuklearna korporacija, do sada je ostala izvan najstrožih sankcijskih paketa dijela zapadnih zemalja, dijelom i zbog ovisnosti nekih europskih država o ruskom nuklearnom gorivu i tehnologiji.

Zelenski je u razgovoru za Politico poručio da smatra neprihvatljivim to što djeca i rodbina ruskih elita mogu živjeti, studirati i ulagati na Zapadu, dok Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine. Njegove riječi predstavljaju jednu od oštrijih javnih poruka upućenih zapadnim saveznicima u posljednje vrijeme.

Europa Rusija Volodimir Zelenski

