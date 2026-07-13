Više od 120 slučajeva norovirusa u Portugalu. Većina se zarazila na nogometnom turniru?

Zbog sumnje da bi izvor zaraze mogla biti hrana, zdravstvene vlasti i portugalska Agencija za sigurnost hrane i gospodarstva (ASAE) provele su inspekciju ugostiteljske usluge koja je posluživala sudionike turnira. Uzeti su uzorci hrane i površina, no dosadašnje analize nisu pokazale da je upravo catering bio izvor infekcije. Istraga se nastavlja.