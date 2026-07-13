masovna zaraza
Više od 120 slučajeva norovirusa u Portugalu. Većina se zarazila na nogometnom turniru?
Više od 120 osoba zaraženo je norovirusom u portugalskom gradu Caldas da Rainha, a zdravstvene vlasti istražuju je li izvor zaraze bio međunarodni nogometni turnir za mlade održan krajem lipnja i početkom srpnja.
Prošlog tjedna hitna služba bolnice u Caldas da Rainhi zaprimila je više od 60 pacijenata sa simptomima poput povraćanja, proljeva, mučnine, povišene temperature, bolova u trbuhu i glavobolje. Nakon laboratorijskih analiza potvrđen je norovirus.
Lokalne vlasti objavile su da je do sada potvrđeno ukupno 122 slučaja zaraze, piše Euronews.
"Uzorci stolice poslani Nacionalnom institutu za zdravlje dr. Ricardo Jorge bili su pozitivni na norovirus iz genogrupacije II, čime je identificiran najvjerojatniji uzročnik epidemije", stoji u priopćenju.
Većina slučajeva povezana s nogometnim turnirom
Prema podacima zdravstvenih službi, oko 80 oboljelih sudjelovalo je na međunarodnom nogometnom turniru za mlade u organizaciji tvrtke Footmania, koji se od 24. lipnja do 8. srpnja održavao u gradovima Caldas da Rainha i Óbidos.
Zbog sumnje da bi izvor zaraze mogla biti hrana, zdravstvene vlasti i portugalska Agencija za sigurnost hrane i gospodarstva (ASAE) provele su inspekciju ugostiteljske usluge koja je posluživala sudionike turnira. Uzeti su uzorci hrane i površina, no dosadašnje analize nisu pokazale da je upravo catering bio izvor infekcije. Istraga se nastavlja.
Organizatori turnira na Facebooku su poručili da je ovogodišnje izdanje bilo posebno izazovno. "Ove godine suočili smo se s nepredviđenim izazovima – snažnim toplinskim valom i virusnom epidemijom koja je pogodila sudionike turnira. U tim teškim trenucima nastojali smo donositi brze i odgovorne odluke, stavljajući zdravlje svih sudionika na prvo mjesto", objavili su.
Što je norovirus?
Norovirus je jedan od najčešćih uzročnika virusnog gastroenteritisa i izrazito je zarazan. Prenosi se izravnim kontaktom sa zaraženom osobom, dodirom kontaminiranih površina te konzumacijom zagađene hrane ili vode. Poseban rizik predstavljaju sirove školjke i nedovoljno oprano povrće.
Zdravstvene vlasti upozoravaju da se tijekom ljeta, zbog visokih temperatura, češćih druženja, boravka na plažama, ljetnih kampova i obiteljskih okupljanja, virusi poput norovirusa lakše šire među ljudima.
Ovo nije prvi veći slučaj zaraze ove godine. U svibnju je epidemija norovirusa izbila i na kruzeru Ambition, na kojem se nalazilo više od 1.700 putnika i članova posade. Tijekom pristajanja u francuskom Bordeauxu putnici i posada bili su privremeno izolirani kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze.
Zbog sumnje da bi izvor zaraze mogla biti hrana, zdravstvene vlasti i portugalska Agencija za sigurnost hrane i gospodarstva (ASAE) provele su inspekciju ugostiteljske usluge koja je posluživala sudionike turnira. Uzeti su uzorci hrane i površina, no dosadašnje analize nisu pokazale da je upravo catering bio izvor infekcije. Istraga se nastavlja.
Organizatori turnira na Facebooku su poručili da je ovogodišnje izdanje bilo posebno izazovno. "Ove godine suočili smo se s nepredviđenim izazovima – snažnim toplinskim valom i virusnom epidemijom koja je pogodila sudionike turnira. U tim teškim trenucima nastojali smo donositi brze i odgovorne odluke, stavljajući zdravlje svih sudionika na prvo mjesto", objavili su.
Što je norovirus?
Norovirus je jedan od najčešćih uzročnika virusnog gastroenteritisa i izrazito je zarazan. Prenosi se izravnim kontaktom sa zaraženom osobom, dodirom kontaminiranih površina te konzumacijom zagađene hrane ili vode. Poseban rizik predstavljaju sirove školjke i nedovoljno oprano povrće.
Zdravstvene vlasti upozoravaju da se tijekom ljeta, zbog visokih temperatura, češćih druženja, boravka na plažama, ljetnih kampova i obiteljskih okupljanja, virusi poput norovirusa lakše šire među ljudima.
Ovo nije prvi veći slučaj zaraze ove godine. U svibnju je epidemija norovirusa izbila i na kruzeru Ambition, na kojem se nalazilo više od 1.700 putnika i članova posade. Tijekom pristajanja u francuskom Bordeauxu putnici i posada bili su privremeno izolirani kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze.
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