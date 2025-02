Vojni analitičar o šest mjeseci ukrajinske operacije u Kursku: “Nisam siguran da će Zelenskome to biti adut za pregovore”

Podijeli :

Yan DOBRONOSOV / AFP/ilustracija

Već je šest mjeseci prošlo otkako je Ukrajina poduzela neočekivanu vojnu operaciju u pograničnoj ruskoj regiji Kursk zauzevši ondje golemo područje od skoro tisuću četvornih kilometara.

Početkom kolovoza prošle godine mnogi nisu vjerovali da će ukrajinske snage uspjeti duže se zadržati u regiji Kursk no one su tamo već pola godine i danas kontroliraju područje od petstotinjak četvornih kilometara. Doduše, i cijena toga je visoka, iako obje strane ističu samo podatke o gubicima one druge.

Zelenski: U Kurskoj oblasti ubijeno je 15.000 ruskih vojnika

Ukrajinci tako tvrde da su Rusi u Kursku izgubili 40 tisuća ljudi, od čega 16 tisuća poginulih, dok ruska strana tvrdi da su ukrajinske snage u toj operaciji dosad izgubile više od 36 tisuća ljudi. Kako god, nastavlja se ta vojna operacija čiji je prvotni cilj bio spriječiti novu rusku ofenzivu na ukrajinske pogranične regije gradova Harkiva i Sumija te oslabiti pritisak ruskih snaga na drugim ratištima u Ukrajini.

Ukrajinski adut u mirovnim pregovorima

Povodom šestomjesečne operacije u Kursku, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je tvrdnju da je njome “rat doveden i u ruske domove” te da bi to mogao biti adut u budućim mirovnim pregovorima kao ulog za razmjenu okupranih teritorija. Pogotovo otkad je na čelo SAD-a stupio Donald Trump obećavši brzo mirovno rješenje u tom sukobu.

Vojni analitičar o ruskoj ofenzivi i velikim gubicima u Kursku: “Mrtvi se broje nakon rata”

Vojni analitičar Marinko Ogorec skeptičan je spram takvog plana Kijeva.

“Nisam siguran koliko će Zelenskome Kursk biti adut u pregovorima. Mislim da Rusi neće pristati na mirovne pregovore sve dok u potpunosti ne potisnu Ukrajince iz Kurska”, kaže.

“Pokrovsk u Donbasu strateški važniji od Kurska”

Ogoreca, koji nam je početkom ukrajinske operacije u Kursku kazao da u njoj ne vidi vojnu logiku i ne očekuje da će trajati dugo, pitali smo sada kako to da se rastegnula na već više od pola godine.

“Tamo su angažirane dosta snažne ukrajinske snage, što odgovara i jednima i drugima. Rusima to odgovara jer mogu nastaviti svoja borbena djelovanja u Ukrajini, konkretno u Donbasu. Njima trenutno više odgovara provesti operacije u Donbasu, nego izbaciti ukrajinske snage iz Kurska. Prostor Kurska strateški i nije značajan, ali Pokrovsk u Donbasu itekako jest. Pa ako bi došlo do pada Pokrovska, za pretpostaviti je da bi se tada ruske snage na području Donbasa konsolidirale i dobile dovoljno pričuvnih snaga da ih prebace na prostor Kurska. Tek nakon toga bi Rusi sjeli za pregovarački stol. Naravno, sve su to zasad samo pretpostavke”, napominje Ogorec.

“S vojnog aspekta ta je ofenziva iracionalna”

U Kursku su angažirane neke elitne ukrajinske postrojbe, a gubici su ondje veliki. Pitali smo Ogoreca je li to ipak previsoka cijena za mirovne pregovore koji su zasad upitni.

Čelnik NATO-a potvrdio da su sjevernokorejske snage u Kursku: “To predstavlja značajnu eskalaciju”

“U svakom ratu ima i iraconalnih poteza. Po meni, ukrajinska ofenziva u Kursku s vojnog aspekta je iracionalna. Mislim da je taj potez bio potaknut političkim, a ne vojnim motivima. Rusiji odgovara ova situacija jer veže najkvalitetnije ukrajinske postrojbe na području koje u vojnom smislu nema ozbiljniji značaj. No, ondje su gubici na obje strane vrlo ozbiljni. Inače su u ratu u Ukrajini gubici obje strane vrlo veliki, dok su sami dobici na terenu razmjerno mali”, kaže.

