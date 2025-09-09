Von der Leyen obećala je kompetitivniju Europu. Kako joj ide?

Na fronti ekonomske sigurnosti zakonodavni rad nešto je usporio — djelomično jer se države boje prepustiti previše ovlasti Bruxellesu. I povjerenik za trgovinu i ekonomsku sigurnost, Maroš Šefčovič, i njegovo tijelo dobili su novi naziv s tim pojmom. Do kraja 2025. Bruxelles bi trebao predstaviti novu „doktrinu ekonomske sigurnosti“, pa će se vidjeti je li riječ o pravoj strategiji ili samo o PR-u.