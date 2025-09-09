Težak zadatak pred Ursulom Von der Leyen: Pred Parlamentom će govoriti o stanju Europske unije

Poznat pod kraticom SOTEU, jednosatni govor označava početak radne sezone nakon ljetnog odmora. Njegova protagonistica, predsjednica Europske komisije, uživa u trenutku kada su svi pogledi uprti u nju kako bi pokazala nedavne uspjehe, predstavila nadolazeće inicijative i zadala politički ton za idućih 12 mjeseci.