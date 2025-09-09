početak radne sezone
Težak zadatak pred Ursulom Von der Leyen: Pred Parlamentom će govoriti o stanju Europske unije
Ovogodišnji govor o stanju Europske unije dolazi u posebno nesigurnom trenutku za Ursulu von der Leyen.
Poznat pod kraticom SOTEU, jednosatni govor označava početak radne sezone nakon ljetnog odmora. Njegova protagonistica, predsjednica Europske komisije, uživa u trenutku kada su svi pogledi uprti u nju kako bi pokazala nedavne uspjehe, predstavila nadolazeće inicijative i zadala politički ton za idućih 12 mjeseci.
Ove godine, međutim, govor neće zvučati nimalo pobjednički.
Kada Ursula von der Leyen u srijedu ujutro stupi pred Europski parlament, naći će se u ranjivoj poziciji, piše euronews.
Ursula je postupno uspjela izgraditi imidž pouzdane i učinkovite liderice koja može upravljati blokom kroz burna razdoblja i gurati integraciju u neistražene dubine.
Krajem 2022. časopis Forbes proglasio je Ursulu von der Leyen najmoćnijom ženom na svijetu, a tu je titulu zadržala i nakon toga. Prošle godine glatko je osvojila reizbor, prikupivši 401 glas za drugi mandat.
No, u samo nekoliko mjeseci njezin položaj naglo je oslabio, uz optužbe i kritike sa svih strana političkog spektra.
"Ursula von der Leyen suočava se s teškim zadatkom u svom govoru o stanju Unije“, rekao je Fabian Zuleeg, glavni izvršni direktor Europskog političkog centra (EPC), istaknuvši i unutarnje nemire u mnogim državama članicama, poput Francuske, kao dodatnu glavobolju.
"Najbolje čemu se može nadati jest da održi brod stabilnim, stoga je malo vjerojatno da će ovaj govor o stanju Unije iznijeti doista ambiciozan program koji je potreban.“
