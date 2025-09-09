Oglas

početak radne sezone

Težak zadatak pred Ursulom Von der Leyen: Pred Parlamentom će govoriti o stanju Europske unije

author
N1 Hrvatska
|
09. ruj. 2025. 10:41
Ursula Von der Leyen
Nicolas TUCAT / AFP

Ovogodišnji govor o stanju Europske unije dolazi u posebno nesigurnom trenutku za Ursulu von der Leyen.

Oglas

Poznat pod kraticom SOTEU, jednosatni govor označava početak radne sezone nakon ljetnog odmora. Njegova protagonistica, predsjednica Europske komisije, uživa u trenutku kada su svi pogledi uprti u nju kako bi pokazala nedavne uspjehe, predstavila nadolazeće inicijative i zadala politički ton za idućih 12 mjeseci.

Ove godine, međutim, govor neće zvučati nimalo pobjednički.

Kada Ursula von der Leyen u srijedu ujutro stupi pred Europski parlament, naći će se u ranjivoj poziciji, piše euronews.

Ursula je postupno uspjela izgraditi imidž pouzdane i učinkovite liderice koja može upravljati blokom kroz burna razdoblja i gurati integraciju u neistražene dubine.

Krajem 2022. časopis Forbes proglasio je Ursulu von der Leyen najmoćnijom ženom na svijetu, a tu je titulu zadržala i nakon toga. Prošle godine glatko je osvojila reizbor, prikupivši 401 glas za drugi mandat.

No, u samo nekoliko mjeseci njezin položaj naglo je oslabio, uz optužbe i kritike sa svih strana političkog spektra.

"Ursula von der Leyen suočava se s teškim zadatkom u svom govoru o stanju Unije“, rekao je Fabian Zuleeg, glavni izvršni direktor Europskog političkog centra (EPC), istaknuvši i unutarnje nemire u mnogim državama članicama, poput Francuske, kao dodatnu glavobolju.

"Najbolje čemu se može nadati jest da održi brod stabilnim, stoga je malo vjerojatno da će ovaj govor o stanju Unije iznijeti doista ambiciozan program koji je potreban.“

Teme
Europska komisija Ursula von der Leyen

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ