Europski Zeleni: Von der Leyen mora zauzeti stav o Vučiću, on se ne smije osjećati nedodirljivo
Na konferenciji za medije uoči panel-diskusije o situaciji u Srbiji, Europski zeleni poručili su da predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen mora zauzeti jasan stav o Aleksandru Vučiću i spriječiti da se osjeća nedodirljivim.
„Ključno je da EU shvati da Vučić nema imunitet. On se osjeća nedodirljivim jer je povezan s najvećom grupacijom u EU (EPP - Europskom pučkom strankom), povezan je s institucijama… Osjeća se nedodirljivim. Ova politička poruka nije protiv naroda Srbije. Da bismo podržali narod, moramo napraviti razliku.
Vučić igra na različitim terenima i želi postati kralj. Dužnost ove institucije je osigurati da više ne bude nedodirljiv i da bude pozvan na odgovornost zbog svojih postupaka“, rekla je supredsjednica Europskih zelenih Vula Tsetsi.
Von der Leyen mora zauzeti stav
S obzirom na to da je Srpska napredna stranka dio Europske pučke stranke, iz koje dolazi i predsjednica EK, europarlamentarci smatraju da von der Leyen mora zauzeti jasan stav o Vučiću.
„Europa bi trebala biti u stanju osigurati da institucije EU-a nemaju dvostruke standarde. Ne možemo govoriti o demokraciji i vladavini prava u Europskoj uniji, a kada razgovaramo s Vučićem zatvarati oči kako bi sve teklo uobičajeno. Na sutrašnjoj raspravi očekujemo da se predsjednica EK jasno odredi. Demokracija nije samo za nas, već za sve“, naglasila je Tsetsi.
The people of Serbia have been under attack for years.— European Greens (@europeangreens) September 9, 2025
Vučić’s regime is oppressing not only the people protesting but also the media and all political forces that stands against him.
Message from our co-chair @VulaTsetsi & committee member Rasmus Nordqvist MEP from @GreensEFA. pic.twitter.com/kpmj7reYJs
Sve ovisi o EPP-u
Europarlamentarac Bas Eickhout dodao je da sve ovisi o Europskoj pučkoj stranci.
„Momentum u Europskom parlamentu raste i vidjeli smo spremnost na djelovanje, ali potrebno je da predsjednica EK napravi iskorak… Jasno je na kome je sljedeći potez – na EPP-u u Parlamentu i u Komisiji“, rekao je.
Prema riječima Tsetsi, Vučić stvara sukobe i tenzije u društvu te se njegovo ponašanje ne može ignorirati.
Vučić calling us 'European Scum' will not deter us.⁰— European Greens (@europeangreens) September 8, 2025
We reiterate our call for the European Commission, the European Parliament, and Council to address the situation in Serbia.
We are bringing this fight to the European Parliament.
We stand with the people of Serbia. pic.twitter.com/zt1DT4NOUx
„Želim naglasiti da Vučić stvara dodatne tenzije i konfuziju jer nije moguće zatvarati oči pred nekim tko odlazi u Kinu, rukuje se s Putinom, a onda se rukuje s nama. To ne ugrožava samo građane Srbije, već i našu budućnost i integritet. Moramo vidjeti što se događa s narodom, sa slobodom medija, otvoriti oči i shvatiti da narod očekuje promjene.
Srpski narod trpi prijetnje, strahuje da će im se nešto dogoditi, i to svakoga dana.
Ovo je trenutak da EU razmotri poduzimanje mjera i pomogne toj zemlji da dobije pravu perspektivu europskih integracija. Nećemo ostati nijemi i učinit ćemo sve da vam pomognemo“, zaključila je.
O izbacivanju SNS-a iz Europske pučke stranke
Bas Eickhout izjavio je da je vrijeme da EPP poduzme nešto u vezi članstva Srpske napredne stranke (SNS).
„Na kraju oni odlučuju; mi možemo vršiti politički pritisak, ali odluka je na EPP-u.
Moram biti jasan: EPP ima dugu listu pogrešaka kada je riječ o takvim strankama, a jedna od njih je Fidesz. Koliko je dugo trebalo da shvate da je Fidesz u EPP-u davao moć takvim strankama i time i Vučiću. To je velika greška koju EPP ne smije ponoviti… Vrijeme je da se nešto učini po pitanju Vučića jer on ne može ostati dio EPP-a“, rekao je.
O sankcijama Srbiji i slobodi medija
N1 Zagreb postavio je pitanje o mogućim sankcijama Srbiji, na što je zastupnik u EP-u Rasmus Nordqvist odgovorio nešto diplomatskije.
„Vidim da se dogodio zaokret. Vidim promjenu u komunikaciji Europske komisije i mislim da je sada trenutak da se poveća pritisak kako bi se nešto učinilo“, rekao je Nordqvist.
Govorio je i o stanju medijskih sloboda u Srbiji.
„Znamo kakva je situacija sa slobodom medija u Srbiji. Pitanje slobode medija dio je svake demokracije. Ali to mora početi ovdje i sada – političkim pritiskom institucija EU-a kako bi se zaštitili slobodni mediji“, naglasio je.
Dobrica Veselinović o represiji i solidarnosti
Dobrica Veselinović, član Zeleno-lijevog fronta koji je dio Zelenih, također se obratio na konferenciji za medije.
„Vidjeli ste represiju sustava, policijsko nasilje i klevetanje u medijima svih koji misle drugačije. Ovdje smo da tražimo aktivno sudjelovanje EU-a i političkih partnera – ključna riječ je solidarnost.
Budućnost Srbije jest u Europi, suprotno predsjedniku koji je bio u posjetu Kini. Ovdje smo da razgovaramo o rješenju političke krize. Ključni zahtjev su slobodni i pošteni izbori te slobodna medijska scena“, istaknuo je.
