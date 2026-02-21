Oglas

predsjednica EK-a

Von der Leyen: Rusija koristi zimu kao oružje. Otpornost Ukrajine je iznimna

N1 Info
21. velj. 2026. 22:18
Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) and European Commission President Ursula Von der Leyen leave at the end of a joint press conference in Brussels, on August 17, 2025. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)
Simon Wohlfahrt / AFP / SIMON WOHLFAHRT

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je danas da Rusija koristi zimu kao oružje rata.

„Rusija koristi zimu kao ratno oružje. Otpornost Ukrajine je iznimna. A europska solidarnost ostaje jača nego ikad. Obnavljamo ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i jačamo njezinu zaštitu. Podržavamo Ukrajinu ove zime“, napisala je predsjednica EK na platformi X, uoči četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu.

Ove zime ruski napadi na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu ostavili su stotine tisuća domova bez grijanja, vode i struje, pri temperaturama koje su ponekad padale i ispod minus 20 stupnjeva Celzija.

Ti su napadi posebno pogađali Kijev, gdje je čak polovica glavnog grada Ukrajine ostajala bez električne energije.

Teme
rat u ukrajini rusija ukrajina ursula von der leyen

