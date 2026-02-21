Von der Leyen: Rusija koristi zimu kao oružje. Otpornost Ukrajine je iznimna

„Rusija koristi zimu kao ratno oružje. Otpornost Ukrajine je iznimna. A europska solidarnost ostaje jača nego ikad. Obnavljamo ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i jačamo njezinu zaštitu. Podržavamo Ukrajinu ove zime“, napisala je predsjednica EK na platformi X, uoči četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu.