Von der Leyen malo ublažila svoj stav o zastarjelom svjetskom poretku

“Europa više ne može biti čuvar starog svjetskog poretka, svijeta koji je nestao i neće se vratiti. Uvijek ćemo braniti i podržavati sustav temeljen na pravilima koji smo pomogli izgraditi s našim saveznicima, ali više se ne možemo oslanjati na njega kao jedini način obrane naših interesa ili pretpostavljati da će nas njegova pravila zaštititi od složenih prijetnji s kojima se suočavamo. Stoga moramo izgraditi vlastiti europski put i pronaći nove načine suradnje s partnerima”, rekla je von der Leyen veleposlanicima EU-a, koji su se u ponedjeljak okupili na diplomatskoj konferenciji.