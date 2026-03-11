NAKON BROJNIH KRITIKA
Von der Leyen malo ublažila svoj stav o zastarjelom svjetskom poretku
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u srijedu je nakon brojnih kritika na njezin govor od prije dva dana o zastarjelom svjetskom poretku, donekle ublažila svoj stav i istaknula “nepokolebljivu potporu” međunarodnom pravu.
“Dopustite mi da istaknem jednu važnu stvar. Vidjeti svijet onakvim kakav jest ni na koji način ne umanjuje našu odlučnost da se borimo za svijet kakav želimo. Europska unija osnovana je kao mirovni projekt i naša nepokolebljiva predanost potrazi za mirom, načelima Povelje UN-a i međunarodnom pravu kao središnjem elementu bitna je danas kao što je bila i prilikom našeg stvaranja, i uvijek ćemo se pridržavati tih načela”, rekla je von der Leyen u svom obraćanju zastupnicima Europskog parlamenta u raspravi o stanju na Bliskom istoku i pripremama za predstojeći samit EU-a.
Njezin govor prije dva dana veleposlanicima EU-a protumačen je kao prešutna potpora realpolitici američkog predsjednika Donalda Trumpa.
“Europa više ne može biti čuvar starog svjetskog poretka, svijeta koji je nestao i neće se vratiti. Uvijek ćemo braniti i podržavati sustav temeljen na pravilima koji smo pomogli izgraditi s našim saveznicima, ali više se ne možemo oslanjati na njega kao jedini način obrane naših interesa ili pretpostavljati da će nas njegova pravila zaštititi od složenih prijetnji s kojima se suočavamo. Stoga moramo izgraditi vlastiti europski put i pronaći nove načine suradnje s partnerima”, rekla je von der Leyen veleposlanicima EU-a, koji su se u ponedjeljak okupili na diplomatskoj konferenciji.
U obraćanju eurozastupnicima predsjednica Komisije je istaknula da ne bi trebalo prolijevati suze za iranskim režimom i da su mnogi Iranci slavili Hameneijev pad, koji je vladao represijom, nasiljem i strahom.
Pod njegovom vlašću, Iranci su živjeli u sustavu koji je ušutkavao disonantne glasove i uništavao temeljne slobode. Ranije ove godine, stotine tisuća mladih Iranaca izašle su na ulice zahtijevajući bolju budućnost. Dočekala ih je brutalna represija. Više od 17 000 mladića i djevojaka ubijeno je u pokušaju režima da zadrži vlast. Ali zločini ovog režima sežu desetljećima unatrag. Zatvarao je i mučio vlastite građane. Sponzorirao je terorizam diljem regije, pa čak i na europskom tlu, te pružio ključnu podršku brutalnom ratu Rusije protiv Ukrajine, rekla je von der Leyen.
Garcia Perez: Problem je kome dopuštate da krši poredak
Čelnica europskih socijalista Iratxe Garcia Perez kritizirala je izjavu predsjednice Komisije da Europa ne može biti čuvarica starog poretka.
“Problem nije je li svjetski poredak star ili nov. Problem je kome dopuštate da krši taj poredak. Kada Europa odgovori na to popuštanjem, onda se otvaraju vrata autokratima poput Trumpa i Netanyahua, a njima je dopušteno da gaze po njemu bez posljedica”, rekla je Garcia Perez.
“Vaša odgovornost nije proglasiti međunarodni poredak zastarjelim, nego braniti ga”, istaknula je predsjednica zastupničkog kluba socijalista i demokrata.
Rekla je da von der Leyen opravdava napad na Iran, riječima da ne treba plakati za tim režimom.
“U pravu ste nijedan demokrat ne plače za diktaturom ajatolaha, režimom koji je brutalno tlačio svoj narod, posebno žene, i koji je desetljećima destabilizirao cijelu regiju. Ali jedno je ne plakati za režimom, a drugo je šutjeti pred smrću nevinih, jer mnogi od nas osjećaju veliku tugu za 150 djevojčica koje su američke bombe ubile u školi u Minabu, žao nam je 500 civila ubijenih u Libanonu u izraelskim napadima”, rekla je Garcia Perez.
"Europa s 27 različitih glasova ne shvaća se ozbiljno"
I dok socijalisti optužuju europske pučane što nisu podržali španjolskog premijera Pedra Sancheza koji je rekao da je američko-izraelski napad na Iran kršenje međunarodnog prava i kojeg je žestoko kritizirao Donald Trump, predstavnik EPP-a optužuje socijaliste i mađarskog premijera Viktor Orbana za kršenje europskog jedinstva.
“Sigurnost također znači govoriti jednim glasom jer se Europa s 27 različitih glasova ne shvaća ozbiljno. Kada premijer Sanchez oslabi NATO ili kada Viktor Orban prekrši naš zajednički stav o Ukrajini, pokazujemo Washingtonu i Pekingu jednostavnu poruku: podijeljena Europa može se ignorirati”, rekao je nizozemski demokršćanin Jeroen Lenaers, koji je govorio u ime Europske pučke stranke.
Zovko: "Prijetnje za europske građane veće su od povećanja cijena goriva"
Hrvatska zastupnica Željana Zovko (HDZ/EPP) rekla je u raspravi da “cijene goriva ne mogu biti razlog” da se zatvaraju oči pred onim što radi iranski režim.
“Terorizam treba prestati, a prijetnje za europske građane veće su od povećanja cijena goriva”, rekla je Zovko, ističući da iranski režim godinama vrši brutalnu represiju protiv vlastitog naroda i izvozi nestabilnost u regiju.
Zovko je pozdravila riječi predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da zemlje članice trebaju preispitati svoju energetsku politiku “na isti način na koji je to učinila hrvatska vlada te da pomognu svojim građanima da se nose s ovom situacijom, dok konačno ne srušimo ovaj strašni režim”. Von der Leyen je u svom govoru rekla da zemlje članice imaju prostora za smanjenje cijene energije, snižavanjem poreza na energente.
Tonino Picula (SDP/S&D) snažno je osudio brutalnost iranskog režima i iranske osvetničke napade u regiji, ali je istaknuo da napadi SAD-a i Izraela na Iran predstavljaju kršenje međunarodnog prava.
Rekao je da Europska unija treba govoriti jednim glasom i napokon početi djelovati kao igrač, a ne promatrač. “Moramo zaštititi svoje građane i efikasno reagirati; pogotovo na ekonomske posljedice ove eskalacije. Ali ne samo na njih”, rekao je Picula.
Nikolina Brnjac (HDZ/EPP) je rekla da EU više ne može promatrati sigurnost i konkurentnost kao dvije odvojene politike te se zauzela da se u sljedećem Višegodišnjem financijskom okviru osiguraju sredstva za inovacije, tehnološki razvoj i tehnologije dvojne namjene.
