TRI FINALISTA

Zagreb među favoritima EPP-a za buduće sjedište europske carinske agencije (ECUA)

author
Hina
|
10. velj. 2026. 14:46
PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Zagreb, Varšava i Malaga favoriti su u zastupničkom klubu EPP-a za sjedište Carinskog tijela Europske unije (EUCA), nove decentralizirane agencije EU-a koja će biti središnja točka za podršku nacionalnim carinskim agencijama.

Zastupnici Europske pučke stranke koji su članovi Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača glasali su u utorak o tome koje će gradove poduprijeti u postupku odlučivanja o budućem sjedištu EUCA-e.

Najviše glasova, maksimalnih pet, dobili su Zagreb i Varšava, dok je Malaga dobila četiri glasa.

Za sjedište EUCA natječe se devet europskih zemalja: Belgija (Liège), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).

“Drago mi je što je Klub zastupnika EPP-a podržao Zagreb kao jednog od svojih favorita, uz Varšavu i Malagu”, izjavio je Tomislav Sokol (HDZ/EPP), član Odbora za unutarnje tržište.

“Zajedničkim naporima proteklih mjeseci radili smo na informiranju ostalih kolega u Europskom parlamentu o prednostima kandidature Zagreba za sjedište Europske carinske agencije.  U tim razgovorima, uvijek sam napominjao da Hrvatska još uvijek nema sjedište niti jednog tijela ili institucije Europske unije, da je Zagreb siguran grad i da se Zagreb nalazi na strateški važnoj poziciji”, istaknuo je Sokol.

Europski parlament bi do kraja ovoga mjeseca trebao donijeti konačnu odluku o svom favoritu za sjedište buduće europske carinske agencije.

Istodobno, o načinu na koji će biti izabrano sjedište raspravlja se na Odboru stalnih predstavnika država članica (Coreper). Još uvijek o tome nema suglasnosti između Vijeća i Europskog parlamenta. Predstavnici država članica moraju najprije odlučiti kako će o tome odlučivati između sebe, a kada to dogovore počet će razgovore s predstavnicima Europskog parlamenta.

Hrvatska vlada predložila je da sjedište EUCA bude u poslovnoj zgradi izgrađenoj za potrebe Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe - SEECEL, u ulici Radoslava Cimermana u Novom Zagrebu.

To je zgrada u kojoj je privremeno rektorat sveučilišta u Zagrebu čije se sjedište na Trgu Republike Hrvatske obnavlja nakon potresa.

Carinska agencija mogla zapošljavati minimalno 250 djelatnika, a vjerojatno i više.

EUCA će između ostaloga nadzirati centar za carinske podatke.

Agencija se treba uspostaviti sljedeće godine, a prvi pristup podatkovnom centru planiran je do 2028. EUCA bi trebala pojednostavit carinske postupke, poboljšati sigurnost online kupnje za građane EU-a i nacionalnim vlastima pružiti jednostavnije i ujednačenije alate.

