Zagreb među favoritima EPP-a za buduće sjedište europske carinske agencije (ECUA)

Istodobno, o načinu na koji će biti izabrano sjedište raspravlja se na Odboru stalnih predstavnika država članica (Coreper). Još uvijek o tome nema suglasnosti između Vijeća i Europskog parlamenta. Predstavnici država članica moraju najprije odlučiti kako će o tome odlučivati između sebe, a kada to dogovore počet će razgovore s predstavnicima Europskog parlamenta.