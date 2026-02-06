Hoće li Hrvatska postati sjedište Carinskog tijela EU-a?

U nastojanju da Hrvatska dobije sjedište Carinskog tijela Europske unije (EUCA), državna tajnica za Europu Andreja Metelko Zgombić i direktor Carinske uprave Mario Demirović ugostili su u petak u MVEP-u brifing za veleposlanike EU-a, stoji na X-u Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Jedini na tlu nemamo agenciju EU-a
"Zagreb i Hrvatska jedini su kandidati za EUCA-u koji nemaju na svom tlu neku agenciju EU-a čime bi se odrazila geografska ravnoteža, najisplativije su rješenje bez troškova najma ili operativnih troškova, te nude potpuno funkcionalnu samostojeću novu zgradu spremnu za upotrebu", ističe MVEP.
Agencija EU-a bi se trebala uspostaviti ove godine, a prvi pristup podatkovnom centru planiran je do 2028. EUCA bi trebala biti središnja točka za podršku nacionalnim carinskim agencijama.
U konkurenciji 9 zemalja
Za sjedište EUCA-e natječe se devet europskih zemalja: Hrvatska (Zagreb), Belgija (Liège), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).
Hrvatska, kao najmlađa članica Europske unije, nema još ni jednu decentraliziranu EU agenciju na svom tlu.
Božinović naveo prednosti Hrvatske
Predstavljajući hrvatsku kandidaturu krajem siječnja, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naveo je neke od prednosti Hrvatske: idealnu zemljopisnu lokaciju i sigurno okruženje, kao i postojanje zgrade koja bi ugostila sjedište EUCA-e.
Uz to što za Uniju neće biti troškova najma ili operativnih troškova, veliki adut, rekao je tada Božinović, je i Centar za naprednu obuku na Bregani, koji nudi svu potrebnu infrastrukturu, uključujući prostorne i didaktičke kapacitete za razvoj kompetencija u području sprječavanja krijumčarenja.
Ranije je najavljeno da se odluka o izboru sjedišta EUCA-e očekuje ovaj mjesec.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
