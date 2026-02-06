Hoće li Hrvatska postati sjedište Carinskog tijela EU-a?

Uz to što za Uniju neće biti troškova najma ili operativnih troškova, veliki adut, rekao je tada Božinović, je i Centar za naprednu obuku na Bregani, koji nudi svu potrebnu infrastrukturu, uključujući prostorne i didaktičke kapacitete za razvoj kompetencija u području sprječavanja krijumčarenja.