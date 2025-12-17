Hrvatska kandidirala Zagreb za sjedište carinskog tijela EU-a

Hrvatska je u srijedu u Bruxellesu predstavila kandidaturu Zagreba za sjedište Carinskog tijela Europske unije (EUCA), nove agencije koja će biti središnja točka za podršku nacionalnim carinskim agencijama.
Hrvatska kao najmlađa članica EU-a nema još ni jednu decentraliziranu agenciju na svom tlu. Za sjedište EUCA natječe se devet europskih zemalja: Belgija (Liège), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Lille), Italija (Rim), Nizozemska (Haag), Poljska (Varšava), Portugal (Porto), Rumunjska (Bukurešt) i Španjolska (Malaga).
Odluka se očekuje u siječnju ili početkom veljače 2026.
“Zagreb nudi sigurno, stabilno i gostoljubivo okruženje prema svim relevantnim statistikama svrstava se među najsigurnije prijestolnice u Europi, u kojoj bi zaposlenici carinske agencije i njihove obitelji uživali bi u visokoj kvaliteti života, obogaćenoj živopisnom atmosferom grada i gostoprimstvom po kojem je Hrvatska poznata”, rekao je ministar financija Marko Primorac, koji je zajedno sa stalnom predstavnicom Irenom Andrassy predstavio kandidaturu.
Primorac je istaknuo da Hrvatska upravlja najdužim dijelom vanjske granice EU, preko koje prelazi najveća količina kopnenog tereta među svim državama članicama, a znatan dio ulazi preko morskih i zračnih luka.
Zagreb kao svoje prednosti navodi idealnu zemljopisnu poziciju, sigurno okruženje budući da Zagreb i Hrvatska imaju najmanju stopu kriminala u EU-u, mogućnost za obrazovanje na više stranih jezika od vrtića do sveučilišta, što je osobito važno za strane djelatnike, dobru zdravstvenu skrb, povoljne cijene hotela i najma stanova.
Hrvatska vlada predlaže da sjedište EUCA bude u poslovnoj zgradi izgrađenoj za potrebe Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe - SEECEL, u ulici Radoslava Cimermana u Novom Zagrebu.
To je zgrada u kojoj je privremeno rektorat sveučilišta u Zagrebu čije se sjedište na Trgu Republike Hrvatske obnavlja nakon potresa.
Glavni ravnatelj carinske uprave Mario Demirović rekao da bi prema procjenama carinska agencija mogla zapošljavati minimalno 250 djelatnika, a vjerojatno i više.
EUCA će između ostaloga nadzirati centar za carinske podatke. Agencija se treba uspostaviti sljedeće godine, a prvi pristup podatkovnom centru planiran je do 2028. EUCA bi trebala pojednostavit carinske postupke, poboljšati sigurnost online kupnje za građane EU-a i nacionalnim vlastima pružiti jednostavnije i ujednačenije alate.
Uspostava podatkovnog centra uvjet je da se počnu naplaćivati carine na male pakete u vrijednosti do 150 eura. Europska unija je prošli tjedan odlučila privremeno uvesti fiksne carine od tri eura na male pakete koji će se primjenjivati od 1. srpnja 2026. Ti paketi čine 93 posto e-trgovine u EU-u i uglavnom dolaze iz Kine.
Nakon što se uspostavi centar carinskih podataka EU-a, što se očekuje 2028., prestat će se naplaćivati privremene fiksne carine i početi naplaćivati prema vrijednosti paketa. O uspostavi centra trenutno se vode pregovori između Vijeća EU-a i Europskog parlamenta kao dio šire temeljne reforme carinskog okvira Unije.
