Hrvatska kandidirala Zagreb za sjedište carinskog tijela EU-a

Uspostava podatkovnog centra uvjet je da se počnu naplaćivati carine na male pakete u vrijednosti do 150 eura. Europska unija je prošli tjedan odlučila privremeno uvesti fiksne carine od tri eura na male pakete koji će se primjenjivati od 1. srpnja 2026. Ti paketi čine 93 posto e-trgovine u EU-u i uglavnom dolaze iz Kine.