antisemitski zločin iz mržnje

FOTO, VIDEO / Buktinja u Londonu: Zapaljena kola hitne pomoći židovske zajednice

HINA
23. ožu. 2026. 06:51
08:00
London
Četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju židovskoj zajednici u sjevernom Londonu zapaljena su, priopćila je policija u ponedjeljak, dodajući da se incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

"Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Židovske zajednice hitne pomoći zapaljena u Golders Greenu“, izjavila je Metropolitanska policija.

Policajci su i dalje na mjestu događaja, a podmetanje požara tretira se kao antisemitski zločin iz mržnje.

Vozila hitne pomoći pripadala su Hatzoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reagira na hitne medicinske slučajeve.

