FOTO, VIDEO / Buktinja u Londonu: Zapaljena kola hitne pomoći židovske zajednice

Četiri vozila hitne pomoći koja pripadaju židovskoj zajednici u sjevernom Londonu zapaljena su, priopćila je policija u ponedjeljak, dodajući da se incident tretira kao antisemitski zločin iz mržnje.

"Pokrenuta je istraga nakon što su četiri vozila hitne pomoći u vlasništvu Židovske zajednice hitne pomoći zapaljena u Golders Greenu“, izjavila je Metropolitanska policija.

Policajci su i dalje na mjestu događaja, a podmetanje požara tretira se kao antisemitski zločin iz mržnje.

Vozila hitne pomoći pripadala su Hatzoli, neprofitnoj volonterskoj organizaciji koja reagira na hitne medicinske slučajeve.

Multiple Hatzolah Ambulances Set Ablaze in Golders Green, Foul Play Suspected:

Several Hatzolah ambulances were found engulfed in flames in Golders Green, England prompting a major emergency response late tonight.



Police and fire crews are currently en route and working to… pic.twitter.com/b9kX7I7BEt — Chaskel Bennett (@ChaskelBennett) March 23, 2026