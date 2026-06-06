U proglasu povorke organizatori su istaknuli da je od prve Povorke ponosa, održane 2002. godine, svaki njihov korak predstavljao iskorak prema ravnopravnijem društvu, upozorivši da stečena prava nisu trajno zajamčena. Poručili su kako se i danas suočavaju s diskriminacijom, govorom mržnje i političkim pritiscima usmjerenima prema LGBTIQ osobama u Hrvatskoj i svijetu.