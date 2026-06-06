Zagreb Pride 2026.
FOTO, VIDEO / Održana 25. Povorka ponosa: "Promjene se ne događaju same od sebe"
Pod sloganom "Korak po korak, iskorak!" u subotu se održala 25. Povorka ponosa LGBTIQ zajednice u organizaciji Zagreb Pridea, kojom sudionici žele upozoriti na potrebu daljnje zaštite i unapređenja prava seksualnih i rodnih manjina.
Oko 15 sati i 30 minuta, povorka je krenula iz Amruševe, a u koloni se nalazila i Nevenka Lastrić-Đurić, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova.
"Hrvatska je najjača kada igra zajedno"
"Od prve Povorke ponosa 2002. godine do danas, ostvaren je vidljiv i značajan napredak u Hrvatskoj što se tiče zaštite prava LGBT zajednice", kazala je, kako prenosi Index.
"Vjerujem da je Hrvatska najjača kada igra zajedno, kada snažniji štiti slabijega, kada većina štiti manjinu i kada svi zajedno gradimo društvo međusobnog poštovanja i uvažavanja. Upravo takvo društvo, u kojem svaki građanin može živjeti slobodno, sigurno i dostojanstveno, cilj je kojem trebamo težiti i u budućnosti", poručila je.
Josip Regovic/PIXSELL
Mia Slafhauzer/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL
Prisutan i Tomašević
Neki od transparenata isticali su sljedeće poruke: "Bez podjele na rozo i plavo”, "Dok god ljudi skidaju zastave treba nam pride”, "Hod za svoj život"...
Među sudionicima bili su i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet.
Povorka je nešto prije 16 sati prošla Trgom Bana Josipa Jelačića, gdje je uslijedilo nadvikivanje s predsjednikom Autohtone Hrvatske stranke prava (A-HSP) Draženom Kelemincem i njegovim stranačkim kolegama, koji su povorku čekali s HOS-ovim zastavama i zastavama s prvim bijelim poljem. Nikakvi ozbiljniji incidenti nisu zabilježeni.
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U proglasu povorke organizatori su istaknuli da je od prve Povorke ponosa, održane 2002. godine, svaki njihov korak predstavljao iskorak prema ravnopravnijem društvu, upozorivši da stečena prava nisu trajno zajamčena. Poručili su kako se i danas suočavaju s diskriminacijom, govorom mržnje i političkim pritiscima usmjerenima prema LGBTIQ osobama u Hrvatskoj i svijetu.
Protiv militarizacije
Ove godine organizatori su posebno naglasili borbu protiv militarizacije. "Osuđujemo uvođenje vojnog roka koji naše živote podređuje kontroli države. Naša tijela nisu resursi države. Naši životi nisu sredstva političkih projekata", poručuju iz Zagreb Pridea, dodajući kako se protive društvu koje slavi rat, mačizam i hijerarhiju.
Upozorili su i na jačanje antirodnih i anti-LGBTIQ politika u Europi i svijetu te poručili da se prava izborena proteklih desetljeća ne smiju uzimati zdravo za gotovo.
"Korak po korak, iskorak nije samo slogan, već podsjetnik da se promjene ne događaju same od sebe", naveli su organizatori u proglasu, naglasivši važnost ustrajnosti u borbi za jednakost, ljudska prava i društvo bez diskriminacije.
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