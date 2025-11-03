Oglas

"Ponovno krenuo na Moskvu"

VIDEO / Zastava Wagnera na ruskom brodu uz granicu NATO članice, stigla oštra reakcija

N1 Info
03. stu. 2025. 11:47
Wagner
Ministarstvo vanjskih poslova Estonije/X

Ruski brod granične straže, na kojem je istaknuta zastava plaćeničke skupine Wagner, uočen je u nedjelju kako patrolira rijekom Narvom – prirodnom granicom između Estonije i Rusije – što je izazvalo oštru, ali i podrugljivu reakciju iz Tallinna.

Estonsko Ministarstvo vanjskih poslova, u duhovitoj objavi na platformi X, sugeriralo je da je skupina Wagner preuzela rusku graničnu službu, piše Kyiv Post.

"Je li Wagner ponovno krenuo na Moskvu ili ovaj put počinje sa Sankt-Peterburgom? Teško je reći. S naše strane izgleda kao da su već anektirali ruske graničare. Tko bi znao…", navodi se u objavi, koja se odnosi na kratkotrajnu pobunu kojom je 2023. godine Wagner izazvao predsjednika Vladimira Putina.

Ministarstvo je također objavilo videozapis koji prikazuje brod granične straže kako plovi rijekom, s crnom zastavom na kojoj je bijela lubanja.

Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna kasnije je izjavio da je pojava te zastave "znak pucanja ruskog sustava".

"To potvrđuje da se ruski ‘željezni’ sustav raspada kao posljedica agresivnog rata koji je sama pokrenula te zbog stalnog pritiska Zapada. Što god Rusi pokušavali na rijeci Narvi, sve se odvija pod našim budnim okom", rekao je u priopćenju.

Teme
Estonija Rusija Wagner

