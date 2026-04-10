ANALIZA
Zašto se oglasila Melania Trump? "Istupom o Epsteinu si je stvorila političku zamku"
Iznenadno obraćanje prve dame Melanije Trump o slučaju Jeffreyja Epsteina malo tko je mogao očekivati, a pravi razlozi istupa možda se neće nikad ni otkriti.
No, njezina zapanjujuća izjava pred kamerama iz Poprečne dvorane Bijele kuće - mjesta s kojeg se njezin suprug prošli tjedan obratio naciji o ratu u Iranu - gotovo će sigurno postići suprotan učinak.
"Nisam Epsteinova žrtva. Epstein me nije upoznao s Donaldom Trumpom", rekla je, u izjavi koja je tim značajnija što posljednjih dana nije bilo raširenih javnih nagađanja o tome, prenosi CNN.
Trump je izjavila da nikada nije bila prijateljica s Epsteinom, ali da su ga ona i njezin tadašnji dečko Donald Trump povremeno sretali u društvenim krugovima u New Yorku i na Floridi.
"Laži koje me povezuju sa sramotnim Jeffreyjem Epsteinom moraju danas prestati", rekla je prva dama, iako nije navela o kojim je točno optužbama riječ. Stekao se dojam da je prvoj dami dosta napisa i nagađanja za koje vjeruje da je lažno povezuju s Epsteinom.
No, nije govorila u vakuumu. Njezin je osobni položaj složen zbog bliskosti sa suprugom, prvim čovjekom administracije koju Epsteinove žrtve optužuju da pokušava ušutkati njihove glasove.
Govor prve dame, koji je trajao nešto manje od šest minuta, bio je ograničen na kontroverze oko Epsteina. Ipak, njegove će implikacije ići daleko izvan tog pitanja, budući da je za istup u javnosti odabrala trenutak velike političke ranjivosti za svog supruga.
Melania Trump obratila se iz Bijele kuće koja, čini se, gubi kontrolu nad željenim narativom drugog mandata Donalda Trumpa. Taj se trend očitovao u predsjednikovim impulzivnim i jezivim ispadima i prijetnjama zbog rata u Iranu, koji su izazvali oštre kritike inače lojalnih konzervativnih medijskih osoba. Sada se pojavila i nova pomutnja oko Epsteina.
Dok rat dominira raspravama u Washingtonu, postavlja se pitanje zašto se prva dama, koja cijeni privatnost i poznata je po neovisnom duhu u odnosu na supruga, osjetila primoranom dati tako eksplozivnu izjavu baš sada?
Do ovog istupa nije se oglašavala
Čini se da je dio motivacije bio osoban. Melania Trump osvrnula se na "neutemeljene i neosnovane laži" o svojim vezama s financijerom koji si je 2019. oduzeo život u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu.
Spomenula je prijateljsku razmjenu e-mailova iz 2002. s Epsteinovom suradnicom Ghislaine Maxwell, koja je sada u zatvoru. Poruku je potpisala s "S ljubavlju, Melania", a Maxwell joj je odgovorila nazivajući je "slatkice". Prva dama je rekla da je njezin odgovor bio samo "ležerna prepiska" i "trivijalna" poruka.
Predsjednik Trump također je zanijekao bilo kakve nezakonitosti povezane s Epsteinom i rekao da je prekinuo veze s njim početkom 2000-ih, prije nego što je njegovo kriminalno ponašanje izašlo na vidjelo. Nema dokaza o nezakonitim radnjama ni kod jednog od supružnika Trump.
Prva dama do četvrtka nije javno govorila o aferi Epstein, ali je ishodila isprike od izdavačke kuće HarperCollins, demokratskog stratega Jamesa Carvillea i portala Daily Beast zbog prošlih pokušaja da je se poveže s Epsteinom.
Jedno pitanje koje tek treba razjasniti jest opseg političke upletenosti Zapadnog krila u njezinu izjavu. Osoba upoznata sa situacijom rekla je za CNN da je predsjednik bio svjestan da njegova supruga planira govoriti.
No, predsjednik je ubrzo nakon toga za MSNOW izjavio da "ništa o tome ne zna". Taj dojam da Bijelu kuću muče proturječja i nedostatak smjera odrazio se i u promjenjivim opravdanjima i neslaganjima oko rata u Iranu.
"Svaka žena treba imati priliku javno ispričati svoju priču"
Trump mjesecima ustraje na tome da je pitanje Epsteina demokratska "podvala" i da je vrijeme da zemlja krene dalje. Njegova frustracija što se skandal i dalje povlači navodno je bila jedan od razloga zašto je prošli tjedan smijenio glavnu državnu odvjetnicu Pam Bondi.
Gotovo svaki put kad je Bijela kuća pokušala ugušiti dramu, samo ju je pogoršala. U ključnim trenucima, Epsteinove žrtve, koje su hrabro istupile sa svojim pričama, davale su novi zamah svojoj kampanji. Izjave prve dame mogle bi imati sličan učinak.
Tako javno izražavajući frustracije, riskirala je potkopavanje poruke Bijele kuće da nema razloga za zanimanje ili zabrinutost oko Epsteina. Također je govorila u kontekstu upozorenja Epsteinovih žrtava da im je neprijateljski nastrojena vlada uskratila pravdu.
"Svaka žena treba imati priliku javno ispričati svoju priču, ako to želi, a njezino svjedočenje bi potom trebalo biti trajno uneseno u kongresne zapise", rekla je Trump. Zbog snage njezina glasa, dužnosnicima Ministarstva pravosuđa i Bijele kuće sada će biti teže tvrditi da nema javnog interesa za posvećivanje veće pažnje posljedicama afere Epstein.
Međutim, skupina Epsteinovih žrtava optužila je prvu damu da pokušava prebaciti odgovornost s federalnih agencija koje bi trebale istraživati slučaj. Njezina izjava, rekle su, jednostavno traži više od žrtava koje su već pokazale izvanrednu hrabrost.
"Prva dama Melania Trump sada prebacuje teret na preživjele pod politiziranim uvjetima koji štite one na vlasti: Ministarstvo pravosuđa, tijela za provedbu zakona, tužitelje i Trumpovu administraciju, koja se još uvijek nije u potpunosti uskladila s Aktom o transparentnosti Epsteinovih spisa", navodi se u izjavi skupine preživjelih i članova obitelji pokojne Virginije Giuffre.
Prva dama si je također stvorila političku zamku. Demokrati na Capitol Hillu zahtijevaju da svjedoči pred odborom. Time je možda posijala sjeme za prvi veliki sukob između Bijele kuće i Kongresa ako demokrati u studenom ponovno osvoje jedan ili oba doma Kongresa.
Zagovornici Epsteinovih žrtava optužuju Ministarstvo pravosuđa za gušenje transparentnosti u slučaju i za nezakonito zadržavanje stotina tisuća dokumenata koji bi trebali biti objavljeni prema zakonu koji je donio Kongres pod vodstvom republikanaca, unatoč Trumpovom početnom protivljenju krajem prošle godine.
Sada se s pravom može postaviti pitanje hoće li prva dama iskoristiti svoj jedinstveni utjecaj na predsjednika kako bi prevladala odugovlačenje njegove administracije.
Njezin govor došao je i u trenutku kada je Trumpova baza podrške u njegovom pokretu MAGA na kušnji kao nikada prije. Prethodni razvoj događaja oko Epsteina udaljio ga je od nekih njegovih najvatrenijih pristaša, jer su pridonijeli percepciji da duboka država u Washingtonu zataškava zločine bogatih i moćnih elita.
Trump je također u sukobu s nekim istaknutim bivšim pristašama koji njegovu iransku avanturu smatraju kršenjem njegovog predizbornog obećanja o nepokretanju novih ratova u inozemstvu. Posljednje što želi je dodatan problem za bilo koju kontroverzu. Ali on nema jasnu izlaznu strategiju iz dvije velike krize - jedne kod kuće i jedne u inozemstvu - koje prijete ugušiti njegovo predsjedništvo.
