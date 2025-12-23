Rukom pisano pismo potpisano s “J. Epstein” navodno sadrži proste reference na predsjednika Donalda Trumpa u kratkoj poruci iz 2019. godine, poslanoj iz zatvora i adresiranoj na osuđenog seksualnog prijestupnika Larryja Nassara,
Oglas
U pismu se Trump ne spominje izravno imenom, već se govori o “našem predsjedniku”. Poruka je, čini se, poslana u kolovozu 2019., istog mjeseca kada je Jeffrey Epstein počinio samoubojstvo. Donald Trump u to je vrijeme bio predsjednik SAD-a. Pismo je uključeno u najnoviju zbirku Epsteinovih dokumenata objavljenu u ponedjeljak. “Naš predsjednik također dijeli našu ljubav prema mladim, bujnim djevojkama”, stoji u pismu, prenosi CNN.
Vlasti nisu optužile Trumpa za bilo kakvo kazneno djelo niti ga terete za bilo kakvu nezakonitu radnju u vezi s Epsteinom.
“Dragi L. N.”, stoji u pismu, “kao što već znaš, krenuo sam ‘kraćim putem’ kući. Sretno! Dijelili smo jednu stvar… našu ljubav i brigu za mlade dame i nadu da će ostvariti svoj puni potencijal. Naš predsjednik također dijeli našu ljubav prema mladim, bujnim djevojkama.” Pismo sadrži još jednu lascivnu referencu na Trumpov odnos prema ženama.
8) THIS ONE IS CRAZY:— Brian Krassenstein (@krassenstein) December 23, 2025
A letter allegedly from Epstein to convicted sex offender Larry Nassar in prison around the time that Epstein killed himself:
“Dear L. N.
As you know by now, I have taken the "short route" home. Good luck! We shared one thing . . . our love & caring for… pic.twitter.com/23PvESevBL
“Život je nepravedan”, zaključuje se u pismu.
Iako se ne osvrće izravno na ovo konkretno pismo, Ministarstvo pravosuđa u ponedjeljak je objavilo priopćenje u kojem navodi da neki od objavljenih dokumenata “sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje” protiv predsjednika.
"Neutemeljene tvrdnje"
“Da budemo jasni: te su tvrdnje neutemeljene i lažne, i da u njima ima i trunke vjerodostojnosti, već bi odavno bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa”, stoji u priopćenju.
CNN je zatražio komentar Bijele kuće u vezi s pismom.
Iako je pismo adresirano na “L. N.”, Ministarstvo pravosuđa objavilo je fotografiju omotnice – s poštanskim žigom od 13. kolovoza 2019. i adresirane na bivšeg olimpijskog liječnika i seksualnog prijestupnika. Omotnica je poslana iz Metropolitanskog pritvorskog centra u New Yorku Nassaru, koji je tada bio naveden kao zatvorenik u saveznom zatvoru u Arizoni.
Pismo je poštanski označeno tri dana nakon Epsteinove smrti. Zatvorsko osoblje ima ovlasti čitati i pregledavati izlaznu poštu, što može uzrokovati kašnjenja. Nije jasno zašto je Epsteinovo pismo dopušteno za slanje niti zašto je bilo odgođeno.
CNN je ranije izvijestio da je Epstein, dok je bio u zatvoru, poslao pismo Nassaru — no tada sadržaj pisma nije bio objavljen. Pismo su otkrili zatvorski službenici koji su tjednima nakon Epsteinove smrti istraživali njegovo samoubojstvo. Nije poznato jesu li Nassar i Epstein imali ikakav odnos.
Prema drugom dokumentu Ministarstva pravosuđa objavljenom u utorak, FBI je 2020. godine zatražio od svog laboratorija da provede analizu rukopisa kako bi se pismo usporedilo s drugim Epsteinovim pisanjima. U dokumentu se ne navodi do kakvog je zaključka laboratorij došao.
Nassar, dugogodišnji liječnik američke gimnastičke reprezentacije i Sveučilišta Michigan State, služi kaznu od 60 godina saveznog zatvora zbog optužbi za dječju pornografiju. Više od 150 žena i djevojaka javno je pred sudom svjedočilo da ih je seksualno zlostavljao.
Omotnica, adresirana na Larryja Nassara na adresu 9300 S. Wilmot Road, Tucson, Arizona, 85756, u ustanovi Saveznog zavoda za zatvore, bila je označena kao “vratiti pošiljatelju”, uz napomenu da primatelj “više nije na ovoj adresi”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas