U pismu se Trump ne spominje izravno imenom, već se govori o “našem predsjedniku”. Poruka je, čini se, poslana u kolovozu 2019., istog mjeseca kada je Jeffrey Epstein počinio samoubojstvo. Donald Trump u to je vrijeme bio predsjednik SAD-a. Pismo je uključeno u najnoviju zbirku Epsteinovih dokumenata objavljenu u ponedjeljak. “Naš predsjednik također dijeli našu ljubav prema mladim, bujnim djevojkama”, stoji u pismu, prenosi CNN.